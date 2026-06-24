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Fuertes combates en el municipio de Concordia entre fuerza pública y estructura criminal

Hombres de la Policía Nacional y del Ejército, fueron repelidos por sujetos armados, cuando realizaban un operativo en la tarde de este miércoles.

DESLIZAMIENTO CONCORDIA- GOBERNACIÓN.jpg
Foto: Gobernación de Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

Unidades de la Policía Nacional y del Ejército, se encontraban realizando una operación de rutina en la zona rural de la vereda Santa Rita, de esta cabecera municipal al oriente de Antioquia, cuando se presentó un intercambio de disparos con el Grupo Delincuencial Común Organizado “Los del Salacho”.

El enfrentamiento comenzó en horas de la tarde de este miércoles, y según reportan las autoridades no se han reportado personas lesionadas o fallecidas. Esta confrontación se generó luego de un operativo adelantado por las autoridades en el Suroeste antioqueño

“Se registró un combate entre ejército y policía con unos delincuentes que estaban en esa zona denominada Santa Rita, en la parte alta del municipio. No son hombres del Clan del Golfo, son de una estructura criminal distinta”, señaló Alexandra Herrera Quijano, alcaldesa de Concepción.

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El operativo de rutina que realizaban agentes de la Policía Nacional y soldados del Ejército Nacional es el resultado de información que fue abordada en el Consejo de Seguridad Departamental el sábado pasado.

Esta reunión de seguridad se desarrolló gracias a información que recibieron las autoridades sobre la presencia de una estructura criminal en una de las residencias en el barrio Salazar del municipio de Concordia.

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