Gobernación ofrece $10 millones por cinco disidentes de las Farc en Medellín

En medio de las medidas para fortalecer la seguridad en Medellín tras reciente atentado terrorista de las disidencias de las Farc, la Gobernación de Antioquia anunció recompensas por al menos como 5 integrantes del grupo armado que cumplirían funciones en la capital del departamento

Autoridades siguen adoptando medidas para evitar la incursión de las disidencias de las Farc en la ciudad de Medellín a propósito del reciente ataque contra dos torres de energía en el sector de Loreto.

Y es que además de recompensas por cabecillas del frente 36 como ‘Chejo’ o ‘Primo Gay’, habría integrantes del grupo armado con funciones en Medellín, especialmente logísticas, que también se encuentran en el radar de la fuerza pública.

Por eso, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información ciudadana que permita la captura de cinco de ellos: ‘Chily’, ‘Jonathan’, ‘Maluco’, ‘Machín’ y ‘Coste’.

Estos alias serían integrantes de la red de apoyo al terrorismo sobre quien recae este plan de recompensa en la cual también interviene la Alcaldía de Medellín.

Este anuncio se produce tras la captura en tiempo récord de uno de los integrantes más importantes de dicha red, alias ‘El Sastre’, quien fue capturado en una vivienda del nororiente de Medellín.

A este hombre se le señala de ser el líder logístico del frente 36 y dedicado a la consecución de material logístico para la organización ilegal, además de la gestión de armas y explosivos.

‘El Sastre’ sería uno de los responsables en las labores de instalación y detonación de la infraestructura eléctrica recientemente afectada en el centro-oriente de Medellín.