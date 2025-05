Gobernador de Antioquia pide no encerrar a la fuerza pública ante plan pistola

El complejo panorama que vive el país por el plan pistola que está realizando el Clan del Golfo ha generado que se tomen medidas como el acuartelamiento de los soldados en departamentos como Córdoba o Antioquia, o que en Bogotá se prohibiera el uso de prendas oficiales mientras los uniformados no estén activos. No obstante, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que la Fuerza Pública no se debe esconder.

En un reciente mensaje el mandatario departamental criticó algunas decisiones del Gobierno nacional y manifestó que no es momento para que los soldados y policías sean encerrados en cuarteles o estaciones.

"La disposición del gobierno Petro frente a este actual criminal no puede ser la de encerrar a nuestros uniformados en los cuarteles y estaciones de policía con la excusa de proteger su vida. Al contrario, todos a la calle, a las veredas, corregimientos", señaló.

Es por esta razón y en medio de los ataques terroristas perpetrados por el Clan del Golfo que el mismo Rendón le envió una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que el Gobierno nacional le brinde Asistencia Militar en las subregiones de Bajo Cauca, Nordeste, Urabá, Suroeste y Occidente.

Gobernación de Antioquia

A la espera de la respuesta del Gobierno nacional, el gobernador de Antioquia manifestó que con las facultades que tiene emitió un decreto en donde, por ejemplo, invita a las autoridades municipales a adoptar medidas, ordinarias como extraordinarias, que resulten necesarias para la seguridad de los antioqueños, entre otras acciones.

"El decreto que expide la Gobernación también imparte instrucciones a los comandantes de la Fuerza Pública sobre el incremento de la operatividad contra los criminales que hacen presencia en el departamento".

Publicidad

Finalmente, hay que recalcar que, hasta la fecha, van 27 ataques contra la Fuerza Pública en el departamento de Antioquia, mismos que han dejado 11 uniformados asesinados y 26 más heridos, 6 de ellos de gravedad.