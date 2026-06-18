Gracias a Gobernación de Antioquia, bomberos del país ya no pagarán impuesto vehicular

La iniciativa se encuentra en sanción presidencial y permitirá a los cuerpos de bomberos destinar los escasos recursos que administran, a la atención de las emergencias o atención prioritaria, ya que antes de esta ley debían destinar cifras onerosas al pago del impuesto vehicular.

De acuerdo con Lina Cuartas Ospina, secretaria Privada del Departamento, la iniciativa fue respaldada en todo el trámite por la bancada antioqueña en el Congreso de la República, así como como de parlamentarios de otras regiones del país.

“Esta es una iniciativa que nació en el gobierno de Antioquia y evidencia una vez más el compromiso que tenemos con hombres y mujeres que tienen una enorme vocación de servicio, pero con recursos muy limitados para ejercer su labor”, resaltó la secretaria Privada.

La funcionaria recalcó que los vehículos de los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia quedan exonerados del pago del impuesto vehicular, es decir los automotores que usan para atender emergencias en su trabajo misional.



Por su parte, el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de El Carmen de Viboral, Caled Gutiérrez, aseguró que la aprobación de esta iniciativa representa un gran alivio tributario para los bomberos.

“Las ayudas son muy pocas y que nos exoneren del pago del impuesto vehicular nos mejora mucho la situación económica, en nuestro caso aquí en El Carmen tenemos nueve vehículos”, dijo Gutiérrez, quien además es miembro de la junta departamental de bomberos.

En Colombia hay cerca de 900 cuerpos de bomberos, el 90% de ellos voluntarios, y esta propuesta promovida por la Administración Departamental de Antioquia tuvo como coautores principales a los senadores Paola Holguín y Juan Espinal, con el apoyo de 86 congresistas firmantes de diferentes partidos y movimientos políticos.