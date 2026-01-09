Transportadores de pasajeros de Antioquia piden campañas fuertes a la ANSV con recursos de peajes

A propósito del plan éxodo de cara al Puente de Reyes, el gremio de transporte de pasajeros en Antioquia pide campañas más efectivas por parte de la Agencia nacional de Seguridad vial con recursos que se recogen en los peajes y que van aumentar.

El foco que tiene hoy en día la empresa de transporte Precoltur, que carga una suspensión temporal por seis meses, tras el accidente que cobró la vida de 17 personas en vías del Nordeste de Antioquia abrió otro debate sobre las campañas de seguridad vial, que según quedó establecido en una resolución del año 2024 del Ministerio del Transporte se deben destinar del Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI), que recibe recursos del recaudo en los peajes del país.

Juan Pablo Acosta, presidente de la Asociación de Pasajeros de Antioquia (ATPA), reconoció que durante el mes de diciembre se han presentado eventualidades en las vías, pero aseguró que las empresas hacen un esfuerzo permanente por mejorar sus procesos y priorizar la seguridad.

Desde el gremio, dijo, se insiste en trabajar de manera articulada con las autoridades más allá de las sanciones, por lo que le piden a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que fortalezca el impacto de sus campañas.

"Nosotros hacemos inspecciones diarias de los vehículos, cada dos meses se les hacen unas pruebas que da esa tranquilidad al usuario. Adicional a las pruebas de revisión técnico-mecánica que es anual, se hace antes de cada salida de terminales a todos los conductores pruebas de alcoholimetría", señaló.

Acosta afirmó que el transporte legal ofrece mayores garantías para los usuarios, gracias a los controles que realizan las empresas sobre la idoneidad de los conductores, porque cuentan con las actitudes físicas y mentales necesarias.

"Nosotros le hemos pedido a la Agencia Nacional de Seguridad Vial mayor impacto en cuanto a sus campañas. No es solo entregar un termo en la VIN, pero sí queremos que esos 526 pesos que se entregan por cada vez que cada persona paga por el peaje, sean reflejadas con campañas más fuertes", añadió.

Asimismo, reiteró la petición al INVÍAS y al Gobierno Nacional por el mal estado de varias carreteras del país. Mencionó que el deterioro vial, la falta de señalización y la no corrección de puntos críticos generan accidentes, estrés en los conductores y deterioro de los vehículos.

Finalmente, desde UTRANS expusieron que no se trata de “satanizar a los transportadores”, sino de trabajar de manera conjunta para prevenir los siniestros viales y salvar vidas en las carreteras del país.