Gremios económicos en Antioquia preocupados por la suspensión del empalme en Gobierno nacional

La incertidumbre política que rodea la suspensión del proceso de empalme entre el Gobierno nacional de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella continúa generando reacciones desde distintos sectores del país y Antioquia no ha sido ajeno a los pronunciamientos.

Una de las primeras que salió al paso de la polémica fue la presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, quien, a través de un comunicado, manifestó lo siguiente:

"Este episodio inédito de nuestra democracia nos invita a cuidar con más fuerza las instituciones, que son la garantía del Estado de Derecho, la diversidad y la convivencia pacífica. Nuestro respaldo a las instituciones democráticas es irrestricto”.

Por su parte, el Comité Intergremial de Antioquia fijó una posición frente a la coyuntura, haciendo un llamado a preservar la institucionalidad y a respetar el resultado de las elecciones del pasado 21 de junio.



El presidente ejecutivo del gremio, Nicolás Posada, aseguró que la tensión que hoy rodea la transición presidencial se produce en medio de lo que calificó como acusaciones falsas por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un supuesto fraude electoral, afirmaciones que, según indicó, buscan desconocer el resultado de los comicios.

"El país está en su máxima alerta, por eso nuestro compromiso como gremios y sector empresarial de sumar esfuerzos para proteger a nuestra nación de los intentos golpistas de Petro y Cepeda", manifestó el líder gremial.

Pero allí no pararon las reacciones, porque mandatarios antioqueños también se pronunciaron, entre ellos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en su cuenta de X insistió, una vez se conoció la decisión lo siguiente:

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“Tan cierto es que Abelardo de la Espriella es el presidente electo legítimo de Colombia, como que a Petro le quedan 30 días y 16 horas en el poder. Petro, su irresponsabilidad no tiene límites”.

"Perdió las elecciones y ahora pretende incendiar a Colombia desconociendo la decisión soberana de millones de colombianos en las urnas. O lo que quiere es seguir jugando a los congelados”, señaló el mandatario.

Otro mensaje fue el del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en sus redes sociales expuso que, “¡la voluntad popular es intocable".

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"Colombia habló y votó en contra de lo que Petro y su gobierno han representado: Abelardo de la Espriella es el presidente. Así lo decidió el pueblo en democracia. ¿Qué pretende Gustavo Petro, aferrarse al poder que decía le aburría, va a extrañar el Palacio frío? Antioquia resistirá una vez más ante un delirio que se asoma”.

Finalmente, gremios pidieron a los organismos de control ejercer una vigilancia estricta sobre las actuaciones del Gobierno nacional durante las últimas semanas de su mandato.

Según indicaron, estas entidades deben permanecer atentas ante la posibilidad de que puedan presentarse eventuales encubrimientos de hechos de corrupción.