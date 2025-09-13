Grupo Élite Policial capturó en Antioquia a alias 'El Gato': tenía circular azul de Interpol

A través del trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas se conoció la captura de Olvey de Jesús Cárdenas Ortiz, alias ‘El Gato'. Según las labores investigativas el hombre era el cabecilla del componente armado de la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

Alias 'El Gato' era uno de los más buscados en el departamento de Antioquia y, además, tenía circular azul de la Interpol, ya que entre varios delitos que se le atribuye figuran homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir agravado en varios municipios de la región.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, indicó que uno de los crímenes por los que las autoridades más buscaban a alias 'El Gato' es por el asesinato de un líder social.

"De acuerdo con las investigaciones, sería el autor material del homicidio del líder comunal Johnny Steven Londoño Pérez ocurrido el 17 de octubre del año 2022 en la vereda del Carmen del municipio de Remedios, en Antioquia", indicó Muñoz.

Entre la trayectoria criminal de alias 'El Gato' está que ha delinquido hace 15 años y que fue cabecilla e integrante del ELN en donde se desempeñó como segundo al mando del Frente José Antonio Galán y del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

Según mencionan desde la Policía Nacional, alias 'El Gato' estaba encargado actualmente de direccionar las confrontaciones armadas contra otras estructuras delincuenciales del departamento. Este fue el momento de su captura.