En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Grupo Élite Policial capturó en Antioquia a alias 'El Gato': tenía circular azul de Interpol

Grupo Élite Policial capturó en Antioquia a alias 'El Gato': tenía circular azul de Interpol

El hombre es el señalado responsable del homicidio de un líder social en el municipio de Remedios. También figuraba en el cartel como uno de los más buscados en el departamento.

Alias El Gato, capturado en Antioquia
Cortesía Policía Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 09:05 a. m.

A través del trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación en las últimas horas se conoció la captura de Olvey de Jesús Cárdenas Ortiz, alias ‘El Gato'. Según las labores investigativas el hombre era el cabecilla del componente armado de la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

Alias 'El Gato' era uno de los más buscados en el departamento de Antioquia y, además, tenía circular azul de la Interpol, ya que entre varios delitos que se le atribuye figuran homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir agravado en varios municipios de la región.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, indicó que uno de los crímenes por los que las autoridades más buscaban a alias 'El Gato' es por el asesinato de un líder social.

"De acuerdo con las investigaciones, sería el autor material del homicidio del líder comunal Johnny Steven Londoño Pérez ocurrido el 17 de octubre del año 2022 en la vereda del Carmen del municipio de Remedios, en Antioquia", indicó Muñoz.

Entre la trayectoria criminal de alias 'El Gato' está que ha delinquido hace 15 años y que fue cabecilla e integrante del ELN en donde se desempeñó como segundo al mando del Frente José Antonio Galán y del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.

Publicidad

Según mencionan desde la Policía Nacional, alias 'El Gato' estaba encargado actualmente de direccionar las confrontaciones armadas contra otras estructuras delincuenciales del departamento. Este fue el momento de su captura.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Clan del Golfo

Antioquia

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad