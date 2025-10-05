Guardia del Inpec salió ileso tras atentado a las afueras de la cárcel Bellavista en Bello

Un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue víctima de un atentado armado en la noche de ayer, alrededor de las 7:00 p.m., cuando se movilizaba en motocicleta por la vía que conecta a Bello con Medellín, tras finalizar su turno en la cárcel Bellavista.

De acuerdo con la información preliminar, el funcionario fue abordado por sicarios que también se desplazaban en moto. A escasos metros de la salida del centro penitenciario, uno de los atacantes abrió fuego en su contra, pero el dragoneante logró reaccionar y escapar entre vehículos y motocicletas, saliendo ileso, pese a que en su contra se efectuaron al menos cuatro disparos.

Así lo confirmó el dragoneante Felipe Quimbayo, vicepresidente del sindicato nacional del Inpec, quien advirtió sobre la gravedad de este tipo de hechos.

"Aproximadamente a unos 100 metros del ingreso se ve como un motorizado, el pato, saca un arma de fuego, y lo que hace es hacer dos impactos. Él se da cuenta de la situación, y lo que hace es huir o escabullirse dentro de los de las motos y los carros. Continúa la persecución, hace dos tiros más este sujeto y, pues ya los pierde de vista", denunció.



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Ante la situación, las autoridades adelantan a esta hora un consejo de seguridad en el interior de Bellavista. Desde el sindicato del Inpec se ha solicitado a la Policía un mayor acompañamiento, especialmente durante los relevos de turno, para prevenir nuevas agresiones contra los funcionarios penitenciarios.

"Lo que queremos es hacer ese llamado a las autoridades de aquí, a la Alcaldía de Medellín, a la Policía Nacional, para que nos preste ese acompañamiento las veinticuatro horas. No es posible que cárceles como la la distrital de Bogotá tenga un CAI, y que cárceles acá, como Bellavista o Pedregal, no tengan ni siquiera un acompañamiento, aunque sea en los relevos. De verdad que es lamentable", expuso Quimbayo.

Publicidad

Justamente frente a estos hechos, las autoridades confirmaron que no se denunció a través de la línea de emergencia 123 lo sucedido, como debe hacerse ante estas situaciones.

A la fecha se contabilizan en el país por lo menos cinco ataques contra funcionarios del Inpec, ocurridos en menos de 72 horas, dentro de los cuales están los ocurridos en el Eje Cafetero (Armenia) y en inmediaciones de la cárcel Modelo de Bogotá.