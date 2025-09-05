Habitante de calle asesinó a hombre en Medellín por robarle: información de víctima permitió captura

Las autoridades en Medellín se encuentran bajo alerta, luego de que se conociera un nuevo caso en el que un habitante de calle agredió a una persona por intentarla hurtar. Aunque el hecho fue atendido por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la víctima murió en un centro asistencial.

Según la información entregada por las autoridades, al parecer, el agresor intentó robarle al hombre que recibió dos puñaladas en diferentes partes de su cuerpo. Por ahora, se busca establecer la identidad de la víctima, sin embargo, ha trascendido que entre sus pertenencias había un carné de la Universidad de Antioquia.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Antioquia, Manuel Villa, destacó que luego de un despliegue rápido se logró la captura del hombre en el sector de La Candelaria.

"En la reacción de la Policía más adelante, donde se le encuentra su indumentaria manchada de sangre y el arma cortopunzante con el cual habría cometido presuntamente el homicidio y tendrá que pagar por este hecho lamentable", destacó el secretario.

Aunque este hecho es investigado por las autoridades de la capital de Antioquia, no es el primero relacionado con habitantes en el Valle de Aburrá, ya que justamente esta semana en el Centro de la capital de Antioquia un exasesor de paz de la Alcaldía de Medellín fue agredido por un hombre en situación de calle luego de intentar robarlo.

Aunque el hombre no sufrió heridas de consideración, sí hay víctimas de habitantes de calle en el municipio de Itagüí, donde un joven fue asesinado luego de ser apuñalado en plena vía pública por un hombre que fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes.