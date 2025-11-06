En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Habitantes piden justicia por caso de ejecución extrajudicial de joven en Frontino, Antioquia

Habitantes piden justicia por caso de ejecución extrajudicial de joven en Frontino, Antioquia

Una fuente cercana a la familia de Esneider Flórez Manco aseguró a Blu Radio que el hombre de 26 años de edad, que estaba desaparecido desde hace un mes, padecía problemas mentales.

