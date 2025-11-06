Habitantes piden justicia por caso de ejecución extrajudicial de joven en Frontino, Antioquia

Con el paso de la horas se siguen revelando detalles sobre la posible ejecución extrajudicial de la que fue víctima Esneider Flórez Manco, un joven de 26 años de edad, en un batallón adscrito a la Cuarta Brigada en el municipio de Frontino.

Una fuente cercana a la familia de Flórez y que pidió la reserva de su identidad, indicó a Blu Radio que Esneider sufría desde hace varios años algunos problemas mentales y antes de enterarse de su muerte, el pasado 29 de octubre, no tenían información sobre su paradero desde hace cerca de un mes.

Era común que la víctima recorriera diferentes zonas de la localidad, sin que sus allegados esperaran el fatal desenlace en el que están implicados al menos nueve militares sobre los que un fiscal de Medellín ordenó su captura en las últimas horas.

"El muchacho se perdió. Empezaban a decir que lo habían visto por el cerro, y ellos creyeron que estaba vivo, pues, cuando ya aparecieron con esta noticia de que un soldado había puesto en conocimiento que otros soldados lo habían matado", relató.



Según el relato de esta persona, en medio de su travesía por un sector conocido como Minas del Cerro, Esneider terminó en inmediaciones de la base militar y fue allí donde se habrían producido los excesivos maltratos por parte de los soldados al encontrarse el civil en una zona prohibida.

Tras la muerte, el cuerpo del joven fue arrojado por sus verdugos al río El Cerro y fue hallado 20 días después en el mismo afluente, en alto grado de descomposición a escasas dos cuadras de la Unidad Deportiva de esta localidad del Occidente antioqueño.

"El pueblo está muy conmocionado, el pueblo pide justicia, que se haga claridad y y que sepamos qué fue lo que realmente pasó", añadió esta persona.

Tras la captura de los nueve militares implicados en el caso, hasta ahora el Centro de Servicios de la Rama Judicial en Medellín no tiene registros de solicitudes de audiencias para definir la situación jurídica de estas nueve personas que también deberán surtir el debido proceso con la justicia penal militar para establecer cuál será el futuro de su vinculación con el Ejército Nacional.