Hallan sin vida a Victoria Strauss, activista trans y profesora en Medellín

Hallan sin vida en el corregimiento de Santa Elena a Victoria Strauss, mujer trans, activista y profesora universitaria. Varias ONG piden que se investigue con celeridad el caso y que haya justicia.

Consternación ha generado en Medellín el hallazgo, en las últimas horas, del cuerpo sin vida de Victoria Strauss, una reconocida mujer trans, activista y profesora universitaria, quien había sido reportada como desaparecida horas antes en la capital antioqueña.

Según el reporte de la Policía, el cuerpo de Strauss, quien se desempeñó como consejera de paz entre 2017 y 2019 y era una reconocida voz del activismo LGBTIQ+ en Colombia, fue localizado en una zona boscosa de la vereda El Mazo, en el corregimiento de Santa Elena, luego de que un ciudadano diera aviso a las autoridades.

La alerta por la desaparición de Victoria se activó este lunes en la tarde, cuando se reportó que había sido vista por última vez en el barrio Villa Hermosa, en la comuna 8 de Medellín. Por ahora, la Policía no ha catalogado su caso como una muerte violenta, sino como un posible atentado contra su vida, aunque las causas siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades.



Harley Córdoba, defensor de derechos humanos y director de la Alianza LGBTIQ de Antioquia, lamentó lo sucedido a través de su red social X: “Triste noticia para el activismo, para el movimiento de disidencias sexuales y para Medellín”, escribió.

Desde la Fundación Forjando Futuros resaltaron los aportes concretos que hizo Strauss, como su importante participación en la elaboración del Protocolo de actuación policial para la atención a trabajadoras sexuales transfemeninas en Medellín, un avance fundamental en la garantía de derechos y la construcción de entornos seguros y respetuosos.

“Líder, activista, docente, politóloga. Victoria dedicó su vida a defender los derechos humanos, a mostrar que todas las personas merecemos vivir con dignidad y respeto. Desde la Fundación Forjando Futuros lamentamos su muerte”, afirmó María Isabel Correa, profesional de proyectos de la organización.

Desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) se exigió una investigación exhaustiva “para esclarecer los hechos y garantizar justicia. Strauss, activista trans, se dedicó a la defensa de los derechos humanos. Las autoridades deben actuar con celeridad”, señaló la ONG.

Por su parte, el diputado de Antioquia Luis Peláez también se pronunció en su cuenta de X: “Como paradoja, hace algunos meses pedía leyes que protegieran la vida de la población trans. Un abrazo para su familia y personas cercanas. ¡Que la vida sea sagrada!”.

En Colombia, 58 personas de la población LGBTIQ+ han sido asesinadas en lo que va corrido del año, según el colectivo Caribe Afirmativo.