Hasta Raúl Giraldo sería sancionado tras actos vandálicos en estadio Atanasio Girardot de Medellín

Hasta Raúl Giraldo sería sancionado tras actos de vandalismo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. A la espera de las medidas que tome la Dimayor, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que fuera de los hinchas involucrados los directivos también deben responder.

A la espera de que se definan las sanciones por parte de la Mesa de Seguridad y Convivencia en el fútbol, de la Alcaldía de Medellín, luego de los hechos vergonzosos que quedaron en evidencia para toda sudamérica, por la protesta que se hizo en la tribuna norte por parte de la hinchada del Deportivo Independiente Medellín contra jugadores y en especial, su ex presidente Raul Giraldo, siguen las críticas ante el bochornoso momento en el partido contra Flamengo de Brasil.

Luego de que las autoridades confirmaran que por los desmanes del 8 de mayo fueron capturadas 9 personas, un menor de edad fue aprehendido y de que se impusieran tres comparendos por parte de la Policía Metropolitana, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó que habrá sanciones también para los directivos.

“Ese día se presentaron inclusive nueve capturas. Muchas de esas personas tienen que responder también por temas de vandalismo, pero también van a ver, por supuesto, sanciones para personas como altos directivos que en algún momento también pudieron haber generado un desastre dentro del estadio. Eso también, por supuesto, está dentro de la comisión del fútbol, aparte de las decisiones que va a tomar también la Dimayor”, aseveró.



Y es que apenas minutos después del pitazo final del partido con Águilas en el estadio Atanasio Girardot, Raúl Giraldo, presidente del Deportivo Independiente Medellín, entró al campo, primero fue hasta el banco de suplentes y al reclamo de hinchas sacó plata y les mostraba dinero.

Pero ahí no paró todo, luego de hablar con los jugadores Daniel Cataño y Didier Moreno, y cuando regresaba al camerino, se escucharon los reclamos de la hinchada roja, que causó el enfrentamiento del señor Cardona, alzando las manos. Incluso, no escuchó a los jugadores y de logística que lo acompañaban, por lo que fue abucheado.

“¿Qué necesidad de hacer daño?...()...¿Qué necesidad de generar violencia?... Yo no puedo estar de acuerdo con una ni con actos de provocación del presidente o del dueño del Medellín ni con actos de vandalismo y de violencia de una parte de la hinchada. Yo con nada de eso estoy de acuerdo, eso no es fútbol”, agregó.

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Recordemos que por falta de garantías, la Conmebol canceló el partido y posteriormente hubo daños en los baños de la tribuna norte que quedaron totalmente destrozados, con manchas de sangre y todo a su paso era arrasado por los aficionados enojados.

La determinación podría traer consecuencias deportivas para el Medellín como la pérdida de los puntos en disputa y sanciones a la hinchada durante próximos encuentros en torneos internacionales.