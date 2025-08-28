Heridos en accidente del esquema de Daniel Palacios fueron trasladados: conductor es el más afectado

Se siguen conociendo más detalles del accidente de tránsito que dejó nueve personas heridas, tras lo sucedido a un vehículo del esquema de seguridad del precandidato a la presidencia, Daniel Palacios, que bajaba desde el aeropuerto José María Córdova (de Rionegro) y rodó en la loma Los Balsos, a la altura del centro comercial Santa Fe, sur de Medellín.

Según se ha podido establecer, tanto por el testimonio del precandidato en Blu Radio como por la información emitida por el alcalde Federico Gutiérrez, los uniformados de la Policía notaron un ruido extraño en el vehículo en el que inicialmente viajaba Palacios, por lo que se decidió trasladarlo a otra camioneta de la caravana y más tarde fue justamente ese vehículo el que al parecer se quedó sin frenos y sufrió un volcamiento.

"Ese carro queda parqueado como al lado de un andén. Y lo que entiendo es que el carro se suelta del andén. No tiene ningún freno, ni de mano, ni ningún freno. El carro funciona. Arranca esa bajada y pues obviamente se lleva todo lo que está por delante. Impacta a las motos de la policía que nos acompañaban y a un carro de reacción del GOES", contó.

Sobre el estado de salud de los siete policías y dos integrantes de la UNP heridos, se conoció que dos quedaron con traumatismo craneoencefálico leve y fueron trasladados a la Clínica de las Américas sede sur, otro con el mismo diagnóstico fue llevado a la Clínica de Occidente y otro más a la Clínica El Tesoro, tras tener trauma raquimedular.

"La persona que reviste más gravedad es el conductor, que además fue el que me sacó del carro minutos antes", señaló.

El reporte de la Secretaría de Movilidad confirma que este vehículo tipo camioneta, del grupo GOES de la Policía Nacional, colisionó con otro carro y una moto.

También que las autoridades ya lograron voltear la camioneta, pero la vía permanece con restricción para transitar. Por ahora el precandidato pidió investigar lo sucedido.

"Aquí es conocido que los vehículos de la UNP no nos los asignan, a mí me tocó inclusive tomar al ministro del interior a exigirle prácticamente decirle que iba a ir a la ciudad apartado mañana, me tocó enviar los vehículos que están asignados a mí en Bogotá a que vinieran acá y obviamente esos vehículos sufren un desgaste. Esperamos que sea una falla mecánica, pero obviamente estaremos exigiendo una investigación para entender cómo un carro se puede quedar así sin ningún freno de un momento a otro", detalló Palacios.