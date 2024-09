Hidroituango opera a la mitad de su capacidad por bajos niveles del río Cauca

La difícil situación que afrontan por esta época del año casi todos los embalses del país por cuenta de la falta o el retrasos en el periodo esperado de lluvias también ha tenido repercusiones en los afluentes de Antioquia.

Así lo indicó Carlos Orduz, vicepresidente de Generación de Energía de EPM, quien indicó que mientras los niveles promedio a nivel nacional de estos afluentes se ubican en la mitad, los que pertenecen a EPM están sobre el 40 %.

Precipitaciones que se tenían esperadas para inicios de septiembre apenas están ocurriendo por lo que se estima una recuperación importante en las próximas semanas.

"Para este momento los embalses deberían estar en niveles superiores el Sistema Integrado Nacional en el país que está un poco por encima del 50 % y los de EPM están cercanos al 40 %. Eso pareciera bueno, no es negativo, no es malo, pero no son lo suficientemente buenos para atender todas las necesidades de generación de energía", señaló.

En el caso particular de Hidroituango, el alcalde Federico Gutiérrez, señaló que por niveles del río Cauca y de varios de sus tributarios la central está recibiendo caudales de agua de 320 metros cúbicos por segundo lo que tiene a las unidades de generación produciendo solo la mitad de su capacidad con 600 megavatios.

"A un corto plazo no estamos hablando de suspensión del servicio, ni de evitar la generación de energía, pero si es un llamado que se hace en todo el país con esta sequía de cómo los embalses van bajando", advirtió el mandatario.

Para el caso de los embalses que sirven para la potabilización y el suministro de agua, EPM reportó que La Fe está en un 85% de su capacidad, Río Grande II tiene el 54% y Piedras Blancas, al oriente de Medellín, está sobre el 39%.