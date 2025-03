Hogares infantiles del ICBF en Medellín anuncian paro indefinido por crisis financiera

Con un plantón en inmediaciones de la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , profesionales, directores e incluso beneficiarios se manifestarán frente al riesgo financiero para la operación que viven actualmente cerca de 80 hogares infantiles adscritos a la institución en la ciudad de Medellín.

Diana Zárate Montoya, directora del Hogar Marta Cecilia en el barrio Villatina y el cual atiende a 130 niños , manifestó a Blu Radio que entre las principales dificultades está la reducción sustancial en los salarios para los profesionales que no han recibido pagos por sus servicios en los corrido de 2025, además de la demora de hasta 45 días para el giro de recursos destinados a cumplir obligaciones con proveedores.

"Desde diciembre no recibimos salario porque terminan la contratación, empezamos en febrero en que el personal de los hogares infantiles con sus obligaciones laborales, como sin una imposibilidad de aplazamientos, el material de aseo como es indispensable en un hogar para ofrecer espacios seguros y protectores, el pago es hasta 30 días", manifestó.

Zárate asegura que a pesar de los acercamientos que han tenido con la entidad del Gobierno nacional, las discusiones han sido poco productivas por el desconocimiento del reglamento y los programas por parte de los mismos funcionarios designados.

La directora argumentó que la situación se ha vuelto insostenible y que en caso de no encontrar una solución inmediata se verán obligados a suspender servicios desde el próximo lunes 17 de marzo afectando a unos 2.600 niños de la ciudad, la mayoría de ellos de bajos recursos y en condiciones de vulnerabilidad.

"Si no nos escucha la directora nacional y no podemos ser escuchadas de que realmente estos pagos sean realmente unos pagos oportunos, ya a partir que empezamos el lunes, que el lunes empezarían los niños otra vez en nuestros hogares, no los atenderíamos", expresó Zárate.

Esta situación con los hogares infantiles se conoce pocas semanas después de que al menos seis municipios antioqueños también levantarán voz de protesta frente a las demoras para el inicio de atención en diferente modalidades por parte del ICBF en sus territorios, pero además el recorte cercano de la entidad por unos 50.000 millones de pesos al programa bandera de atención a la primera infancia en Medellín , Buen Comienzo.

Los giros anuales para la iniciativa que venían siendo del orden de los 70.000 millones de pesos pasaron a 2025 a solo 20.000 millones, una situación que estaría pasando factura al actual panorama que registran varios de los hogares infantiles de la ciudad.