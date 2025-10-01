Hombre llevaba 7 toneladas de carne robada en un camión: lo capturaron en flagrancia en Antioquia

Un cargamento robado con más de 7 toneladas de productos cárnicos fue recuperado en las vías de Antioquia. El supuesto ladrón que manejaba un camión con la carga fue capturado en flagrancia

En medio de un operativo de control y registro en la vías del departamento, la Policía Antioquia recibió una alerta sobre un camión que había sido hurtado con elementos cárnicos kilómetros atrás en la vía que comunica a El Hatillo con los Llanos de Cuivá.

Una vez se activa el protocolo por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte, uniformados lograron detener el camión que intentaba esquivar a las autoridades para seguir movilizando los elementos robados por esta ruta nacional con alta presencia de efectivos.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, destacó que tras la denuncia realizada por la persona afectada, se logró la inmovilización del vehículo en donde se encontró el cargamento que había sido robado minutos antes.



"Es de ahí que ya a la altura del kilómetro 45 más 800 exactamente en el peaje Pandequeso estos uniformados logran ubicar el vehículo hacer la inspección encontrando y logrando la incautación de siete toneladas de productos cárnicos", señaló el oficial

El reporte entregado por las autoridades evidencia que en el momento del procedimiento de registro se hizo la captura en flagrancia de un hombre que, al parecer, sería el responsable del millonario robo. Además, se logró la incautación de una pistola que habría sido usada para cometer el delito.

Por último, la Policía Antioquia destacó que luego del operativo adelantado en las vías del departamento tanto el hombre capturado como la mercancía recuperada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación en su sede de Santa Rosa de Osos.