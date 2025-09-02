Un hombre sufrió un ataque de epilepsia y murió al caer a una quebrada de Medellín. Algunos ciudadanos del Distrito han pedido mayores garantías y medidas de seguridad incluyentes para personas con discapacidad o enfermedades crónicas, pues no es la primera vez que ocurre un incidente como este.

Los hechos ocurrieron a la altura de la estación metro Acevedo, lugar hasta donde llegaron los uniformados y el Cuerpo de Bomberos en busca de Julián Manuel Uribe Delgado, un vendedor ambulante de 37 años, que sufría epilepsia.

Según el reporte de las autoridades, el hombre se encontraba sacando agua de una quebrada que desemboca al río Medellín, cuando, al parecer, sufrió un ataque epiléptico y cayó al agua, donde lamentablemente perdió la vida.

Unidades de bomberos realizaron la extracción del cuerpo y las autoridades indicaron que continúan investigando para determinar con certeza cómo se dieron los hechos. Es de anotar que esta situación ha generado debate sobre posibles faltas de medidas de seguridad incluyentes que hay alrededor de afluentes en el Distrito. Pues no es la primera vez que una persona con discapacidad o con una enfermedad neurológica cae a una quebrada de la ciudad.

En diálogo con Blu Radio, varios ciudadanos expresaron su preocupación y aseguraron que hacen falta medidas de seguridad que incluyan opciones más incluyentes en torno a ríos y quebradas, como lo son la señalización táctil y planos en relieve.

"Esto es una problemática muy importante en la ciudad porque no es la primera vez que esto ocurre. Entonces, ¿cuál es el llamado para las autoridades?, que hacen falta medidas de seguridad para personas con discapacidad en toda la ciudad", indicó una ciudadana.

Publicidad

"Pues en lugares como ríos, la seguridad debe ser como más incluyente realmente, como lo son señales visuales y táctiles para quienes no pueden oír, apoyo y tecnologías para quienes no ven", manifestó otra ciudadana.

Vale la pena recalcar que hace aproximadamente un mes, se reportó una situación similar, donde organismos de socorro, acompañados de 5 unidades de bomberos, rescataron a un hombre con discapacidad visual que sufrió varias contusiones tras caer del puente de la quebrada La Iguaná.