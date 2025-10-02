Hospital de Quibdó avanza en gestiones con agremiación sindical para suplir salida de especialistas

A pesar del giro de 1.400 millones de pesos hace pocos días por parte de la Gobernación de Chocó, el panorama en materia financiera y asistencial sigue siendo complejo en el Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, el único de segundo nivel en el departamento.

Y es que a la sobreocupación de más del 250 % en el área de urgencias que sigue impactando las actividades de la institución, ahora se suma la renuncia de especialistas en las áreas de ginecología y pediatría.

Ante esta realidad, a través de un comunicado el hospital indicó que para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, las directivas han llevado a cabo algunos ajustes con la agremiación sindical Conexión Salud para suplir los espacios que dejarían los especialistas que decidan abandonar el centro asistencial, y con esto, garantizar la prestación del servicio.

Hospital San Francisco de Quibdó. Suministrada

“El hospital adelanta todas las gestiones necesarias para continuar con los ciclos de pago a los especialistas, a los cuales se les adeuda 3 meses de honorarios, y al personal de planta, al cual se le deben los salarios de agosto y septiembre”, se lee en la comunicación.



Además, destacaron que en los próximos días la gerente de la institución, Natalia Mazo, sostendrá un encuentro en la ciudad de Bogotá con directivos de Nueva EPS, una de las entidades que registra mayores deudas con el hospital, con el fin de encontrar alternativas para cumplir, al menos parcialmente, con estas obligaciones.