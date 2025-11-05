Inadmitidos cinco ciudadanos estadounidenses en el aeropuerto de Rionegro. Según Migración Colombia, las verificaciones realizadas determinaron que su ingreso al país representaba un alto riesgo para la seguridad y la convivencia, ya que registraban alertas por turismo con fines de explotación sexual.

Los ciudadanos cumplieron la medida de inadmisión el mismo día, así lo explicó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

"Se registraron cinco nuevas inadmisiones de ciudadanos estadounidenses en Medellín que tenían alertas como presuntos agresores sexuales de menores de edad. Estos casos, se suman a las más de 40 inadmitidos por la misma razón en lo corrido del 2025 en Antioquia", aseguró.

En lo que va del año, cerca de 50 extranjeros han sido inadmitidos en este aeropuerto, la mayoría de nacionalidad estadounidense, además de ciudadanos de Nigeria, Reino Unido, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, México y Canadá, quienes presentaban notificaciones activas en el sistema internacional Angel Watch, que permite identificar a personas con antecedentes de delitos sexuales contra menores de edad.



Entre enero y septiembre de 2025 en todo el país se ha inadmitido a un total de 2.674 ciudadanos extranjeros, mientras que en el mismo periodo también se presentaron 227 expulsiones por incumplimiento de la normativa migratoria vigente.

Las nacionalidades con mayor número de inadmisiones en 2025 son Venezuela con 616 casos, República Dominicana con 266 y Estados Unidos con 346, al igual que México con 127 casos, Haití 43, Cuba 154, Ecuador 111, India 47, China 119 y Perú 87, entre otros países que suman 788 casos.