Antioquia  / Inadmitidos cinco ciudadanos estadounidenses en el aeropuerto de Rionegro

Inadmitidos cinco ciudadanos estadounidenses en el aeropuerto de Rionegro

Los ciudadanos cumplieron la medida de inadmisión el mismo día, así lo explicó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

