En 72 horas inadmitieron 9 extranjeros en aeropuerto de Antioquia: estadounidense tenía kit sexual

Migración Colombia informó que logró inadmitir a seis ciudadanos extranjeros del aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro por alertas que los señalan de ser presuntos responsables de delitos como pedofilia, abuso sexual y turismo con fines de explotación sexual.

Entre los afectados hay cinco estadounidenses y un mexicano que no pudieron ingresar a Colombia.

En uno de los últimos casos un ciudadano estadounidense fue hallado con una maleta llena de juguetes sexuales con los que llegaría hasta Medellín para explotar sexualmente a varias mujeres. Hay que recordar que hace menos de 48 horas otro extranjero había sido inadmitido por llevar en su equipaje correas, látigos, preservativos y otros elementos.

Según el reporte de las autoridades, ninguno de los dos hombres pudo contestar por qué llevan los juguetes sexuales entre sus pertenencias, por lo que Migración Colombia presumió la relación de los elementos con actividades de turismo con fines de explotación sexual.

Sin embargo, allí no para la preocupación de las autoridades en el departamento de Antioquia, ya que, en menos de 72 horas, son 9 los extranjeros, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, que han sido inadmitidos de la terminal aérea del Oriente antioqueño por alertas por pedofilia o turismo sexual.

Destacan desde Migración Colombia que, a la fecha, son cerca de 50 extranjeros a los que se les ha impedido el ingreso al país por alertas Angel Watch, relacionadas con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.