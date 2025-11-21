En vivo
Antioquia  / Inadmitieron a cuatro estadounidenses en Aeropuerto de Rionegro por alerta de abuso sexual

Inadmitieron a cuatro estadounidenses en Aeropuerto de Rionegro por alerta de abuso sexual

Los turistas pretendían ingresar al país con un equipaje lleno de artículos inusuales al parecer con fines de turismo sexual.

