Inadmitieron a cuatro estadounidenses en Aeropuerto de Rionegro por alerta de abuso sexual

Migración Colombia inadmitió a cuatro viajeros estadounidenses que llegaron al aeropuerto José María Córdova en Rionegro, en el Oriente de Antioquia, con respuestas inconsistentes sobre los motivos de su visita.

Según las autoridades migratorias, durante las entrevistas los ciudadanos no lograron justificar su permanencia en el país y uno de ellos llevaba en su equipaje una cantidad inusual de preservativos y artículos sexuales, lo que encendió las alertas sobre posibles actividades de turismo asociado a explotación sexual en Medellín.

Según Paola Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia, los cuatro pasajeros fueron retornados en vuelos de conexión: tres hacia Panamá y uno hacia Miami.

"En uno de los casos, se halló en el equipaje de uno de los viajeros una cantidad inusual de preservativos y artículos sexuales, lo que confirmó sus intenciones y motivó la inadmisión inmediata", puntualizó.



Con estos casos, Antioquia completa cerca de 70 inadmisiones en lo corrido del año por este tipo de conductas, la mayoría protagonizadas por viajeros provenientes de Estados Unidos.

Preservativos decomisados. Foto: Migración Colombia.

Las autoridades aseguran que los controles continuarán en todos los aeropuertos del país para evitar que Colombia sea utilizada con fines de explotación sexual.

En el país, las nacionalidades con mayor número de inadmisiones en 2025 son: Venezuela con 616 casos, República Dominicana con 266 y Estados Unidos con 346. Completan la lista México 127, Haití 43, Cuba 154, Ecuador 111, India 47, China 119 y Perú 87, entre otros países que suman un total de 788 casos.

Durante 2025, las principales causas de inadmisión incluyen la falta de documentación exigida para el ingreso al territorio colombiano 786 casos, no presentar visa cuando es requerida 498, proporcionar información falsa a las autoridades 376, razones de soberanía o riesgo para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana 322 y carecer de tiquete de salida 164.

También se registraron situaciones de agresión, amenazas o irrespeto a funcionarios, autoridades o personal de salud, de las aerolíneas, así como el uso de documentación falsa con 36 casos.