Incautan en el Norte de Antioquia 3 toneladas de carne insalubre que iban a ser vendidas

Durante actividades de registro y control en vías del Norte de Antioquia, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía evitaron la comercialización de carne que no cumplía las condiciones adecuadas de salubridad para su consumo.

La situación se registró en el sector conocido como Punto Aparte, jurisdicción del municipio de Santo Domingo donde un camión en el que se movilizaban dos personas fueron requeridos por las autoridades.

Allí se logró identificar que transportaban un total de 2.800 kilos de carne que no contaba con asuntos como guía de transporte, cadena de frío, factura de venta ni el registro de sacrificio, documentos exigidos para garantizar su trazabilidad y salubridad.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia, manifestó que investigan si el vehículo y el material decomisado haría parte de casos de hurto de ganado que se han registrado en los últimos días en el departamento.

"Estos materiales que son para el consumo humano hay que comprarlos en sitios reconocidos y verificar siempre que sean de buena procedencia. Estamos verificando con los capturados y con el vehículo inmovilizado si hacen parte de lo que hemos tenido nosotros de hurto a ganado en los últimos meses", destacó.

Las autoridades recordaron que el transporte y comercialización de carne sin cumplir los requisitos sanitarios y legales representa un riesgo grave para la salud pública, ya que la falta de control en el sacrificio, almacenamiento y traslado de estos productos favorece la proliferación de bacterias y parásitos lo que podría desencadenar en enfermedades como salmonelosis, listeriosis o intoxicaciones alimentarias.

Publicidad

Los capturados, junto con la mercancía incautada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente y deberán responder por el delito de Corrupción de Alimentos, Productos Médicos o Material Profiláctico.