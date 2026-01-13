Indagan casos de tres mujeres halladas con signos de violencia en Antioquia: una era menor de edad

Las autoridades investigan tres crímenes de mujeres registrados en las últimas horas, en distintos municipios de Antioquia, hechos que han generado preocupación.

Uno de los casos corresponde al hallazgo sin vida de Luisa Fernanda Hernández Montiel, una menor de 17 años reportada como desaparecida desde el viernes 9 de enero en Zaragoza. La joven fue vista por última vez en el sector del Jardín Botánico, según cámaras de seguridad y tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un sector cercano al municipio de Santa Fe de Antioquia y posteriormente trasladado a la morgue de Medellín, donde fue identificada por sus familiares. Las autoridades no han confirmado los móviles del crimen, aunque de manera preliminar se indaga si estaría relacionado con el hurto de su motocicleta y otras pertenencias.

Otro de los casos se registró en Rionegro, donde una mujer identificada como Marina Fernanda Saldarriaga Romero, de 26 años y madre de dos hijos, fue hallada muerta al interior de un establecimiento comercial. De acuerdo con las autoridades, la víctima recibió varios disparos y el presunto agresor huyó del lugar en una bicicleta.

Las hipótesis preliminares apuntan a una posible vinculación con estructuras ilegales o a un hecho relacionado con una ruptura sentimental, versiones que aún están en verificación.



El tercer caso se registró en el municipio de Salgar, Suroeste antioqueño, donde en la vereda Chaquiro Arriba fue encontrado el cuerpo sin vida de María Consuelo Vélez Montoya, de 52 años, quien presentaba múltiples heridas causadas con arma cortopunzante. Los móviles del crimen siguen siendo materia de investigación.