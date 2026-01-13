En vivo
Indagan casos de tres mujeres halladas con signos de violencia en Antioquia: una era menor de edad

Indagan casos de tres mujeres halladas con signos de violencia en Antioquia: una era menor de edad

En Santa Fe de Antioquia se dio el hallazgo del cuerpo de una menor de 17 años, desaparecida hace varios días en Zaragoza. También hubo dos muertes violentas de mujeres en Salgar y Rionegro.

