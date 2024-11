Inicia reconstrucción del rostro de mujer que padece tumores; le faltan tres cirugías

La voz de Sandra Milena Micán Castañeda, una mujer de 30 años de edad y residente de Abejorral, fue escuchada y este martes le realizaron, en la Clínica Interquirófanos de Medellín, la primera de cuatro cirugías que requiere en su rostro , ante una condición médica crónica que le genera fuertes dolores y que hizo que la piel se le colgara, teniendo grandes repercusiones en su calidad de vida.

Hace un par de meses, un video de la influenciadora Nadia Cartagena hizo que su caso se viralizara en las redes sociales, cuando se dio a conocer su historia y las dificultades que vive día a día en ese municipio del Oriente de Antioquia , pues, además de que solo hay un hospital de apenas el primer nivel de atención, los fuertes dolores en su cara y la caída de su cabello, sumados a la depresión, la estaban consumiendo.

"Es muy difícil salir a las calles porque la gente se burlan de uno, le miran a uno como extraño y uno se siente mal. Yo no salía casi, me mantenía nada más en la casa, yo me mantenía encerrada. Solamente tengo un amigo normal, que siempre estaba conmigo en las buenas y en las malas", contó Sandra.

Ante el diagnóstico de la mujer, que tiene neurofibromatosis de Von Recklinghausen, un tumor en la piel que transmiten los padres a los hijos y que es una enfermedad huérfana, el cirujano plástico Juan Carlos Vélez Lara le adelantará esta serie de cirugías a Sandra de manera gratuita, en un trabajo articulado con la Fuerza Aérea.

Publicidad

Desde ya, la mujer visiona cómo sueña quedar, después de las intervenciones quirúrgicas, cómo se lo ha imaginado desde los 9 años, que comenzó a avanzar la enfermedad que se manifestó primero con tener un ojo más grande que el otro.

"Me siento muy feliz, porque mi vida va a cambiar definitivamente, voy a ser una mujer más diferente. Voy a quedar muy bonita, pues no tan bonita, tan bonita, pero sí muy diferente. Que no me quede esto aquí, que me coja un poquito, tener los labios derechitos. Es el mejor sueño que yo siempre he tenido", agregó Castañeda.

Publicidad

Andrés Cardona, el único amigo cercano que tiene desde hace unos 15 años, hizo una fuerte reflexión sobre la empatía, ya que los habitantes de la localidad la discriminaban y solían lanzarle miradas lascivas, hablar de ella y hacerla sentir mal, lo que generó que en un punto no quisiera volver a salir de su casa, impactando en su bienestar emocional.

"Ella tenía depresión grandísima, ha tenido que lidiar mucho con la poca empatía, la condición de ella ha venido empeorando, ha tenido ya muchos episodios de dolores que simplemente ya no los calman ningún medicamento. Acá en el municipio la atención médica es muy limitada, porque acá no hay clínicas especializadas para tratar lo que ella tiene", manifestó.

Según se conoció, el hogar de Sandra también es vulnerable, pues vive con su hermana mayor y sus padres, adultos mayores, por lo que ella espera que una vez regule su condición médica, pueda estudiar para ser estilista y luego trabajar haciendo peinados de niña, para aportar a su casa.