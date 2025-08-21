Investigan al alcalde de Riosucio, Chocó, por presuntas irregularidades en suministro de alimentos

La Procuraduría investigará al alcalde de Riosucio, Chocó, por presuntas irregularidades en el suministro de alimentos a personas que se encuentran detenidas. El ente de control indicó que se revisarán las denuncias que han hecho varios medios de comunicación sobre el alcalde, así como el acompañamiento técnico y proyectos que tiene la Administración para la atención de este grupo de ciudadanos.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria al alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, por presuntas irregularidades en el suministro de alimentos a la población que se encuentra detenida de manera preventiva bajo la custodia del Estado.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó indicó que se revisarán las denuncias que han hecho varios medios de comunicación sobre el alcalde, así como el acompañamiento técnico y presentación de proyectos y de alternativas viables que hay para la atención de este grupo de ciudadanos, pues según la Procuraduría, son proyectos que se comprometieron a adelantar los entes territoriales.

El ente de control señaló que investigará la veracidad de las denuncias a propósito de la falta de suministro de alimentos, en algunos casos de varios días, y la existencia o no de un contrato para garantizar. Pues según afirma la Procuraduría, estos aspectos son una responsabilidad que recae en la Administración Municipal.

Con el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la Procuraduría explicó que busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si el alcalde actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.