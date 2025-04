Irene Vélez y Carlos Carrillo viajan con EPM a Hidroituango para revisar aumento del río Cauca

Blu Radio confirmó que, por alertas que le han dado al propio presidente Gustavo Petro, por supuestos riesgos del río Cauca a comunidades aguas abajo de la central Hidroituango, una comisión del Gobierno Nacional viaja al norte de Antioquia para revisar con EPM los planes de contingencia en esta temporada invernal.

Y es que han sido varios los señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro, en medio de las diferencias que ha tenido con el alcalde de Medellín y presidente la Junta de EPM, Federico Gutiérrez, no sólo por filiales como Afinia y la operación en la Costa Caribe, si no por la central Hidroituango.

En la última discusión donde también intervino el exalcalde Daniel Quintero Calle, sobre quién puso a funcionar la central Hidroituango, el presidente Petro insistió en su cuenta en X que “el riesgo sigue latente y deben construir planes de mitigación del riesgo”.

Estas declaraciones llegan a raíz de las fuertes lluvias que han generado aumento del caudal del río Cauca en los últimos días y a pesar de que EPM y el propio Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia- Dagran, han dado un parte de tranquilidad por medio del director Dagran, Carlos Ríos.

“Después de la presa de Hidroituango, baja todo el caudal al río al Bajo Cauca, una subregión de Antioquia y esta como tal no está inundada por el afluente del río Cauca. Está inundada por los afluentes contiguos que caen al río Cauca y nosotros también hemos venido haciendo la atención. No hay ningún riesgo en este momento por el río Cauca. Ya empresas públicas de Medellín emitió un comunicado diciendo que no hay riesgo en este momento e igualmente nosotros tenemos todos los técnicos allá en sitio”, afirmó a Blu Radio.

Pero eso no ha generado tranquilidad en el Gobierno Nacional, por lo que a esta hora, una comisión encabezada por el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -Anla, Irene Vélez y el gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, visita la central en el Norte de Antioquia para revisar los planes de emergencia.