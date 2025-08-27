JEP citó a exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba por presunto rol en despojo de tierras en Urabá

La JEP citó a exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba por su presunto rol en despojo de tierras en Urabá. Las organizaciones de víctimas ya habían advertido de su participación, e incluso, el presionar para que no fuera capturado, motivó una reciente condena contra el general (r) Rodolfo Palomino

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a diligencia de versión voluntaria a Luis Gonzalo Gallo Restrepo, exdirectivo y accionista del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), en el marco del Caso 04 que investiga crímenes cometidos en la región de Urabá entre 1986 y 2016. La audiencia se realizará este miércoles 27 de agosto, según informó la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Gallo Restrepo se presentó ante la JEP en 2024 en calidad de tercero civil, con el compromiso de aportar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos relacionados con el despojo de tierras en esa zona del país. Informes de víctimas y de organizaciones sociales lo señalan de haber tenido un papel clave, desde la dirección del FGC, en la compra y legalización irregular de predios arrebatados a comunidades campesinas.

De hecho, recientemente, estas mismas organizaciones campesinas celebraron que el general en retiro Rodolfo Palomino fuera condenado por la Corte Suprema de Justicia, esto por presionar a una fiscal con el fin de frenar la orden de captura contra este mismo empresario.

“Demuestra que lo que han venido mencionando y denunciando las organizaciones víctimas del despojo de tierra en la subregión del Urabá, Vereda Las Tulapas, ha sido la verdad. Demuestra esa alianza que hubo entre paramilitares, fuerza pública con los despojadores de tierra para sacarnos de nuestro territorio”, aseguró Ayineth Pérez, presidenta de Tierra y Paz.

Ante ello, la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora del caso, citó al compareciente para que rinda versión sobre hechos de victimización ocurridos en Tulapas, en el norte de Urabá. En particular, deberá responder sobre las acusaciones que lo vinculan con la consolidación de proyectos agroindustriales en terrenos despojados y con el uso de entidades públicas y notarías para formalizar dichas adquisiciones.

Publicidad

La JEP recordó que en diligencias anteriores, realizadas en 2021, 2022 y 2024, Gallo Restrepo entregó detalles sobre su trayectoria personal y profesional, así como sobre la relación del FGC con el proyecto paramilitar que operó en Urabá y Córdoba. También ha sido interrogado por las dinámicas de desplazamiento forzado y la intervención de actores civiles y empresariales en el despojo de tierras.

De acuerdo con la Jurisdicción, durante la comparecencia de Gallo Restrepo, este deberá referirse a las propuestas de reparación y restauración presentadas en beneficio de las comunidades víctimas del conflicto.

