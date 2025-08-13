Este sería el plan en Córdoba para mitigar la crisis en salud por millonarias deudas de EPS

Hasta el 21 de septiembre del presente año habrá plazo para que las EPS se pongan al día con las millonarias deudas que mantienen con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en Córdoba, tanto públicas como privadas, y cuyos montos superan los 1.3 billones de pesos.

De esa forma fue confirmado por el secretario de Salud departamental, Javier Olea, tras una mesa de trabajo en las últimas horas que contó con la presencia de representantes de las EPS, clínicas, hospitales y la Supersalud, así como del gobernador Erasmo Zuleta.

“Que a más tardar el 21 de septiembre se tenga conciliada la cartera de todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, tanto públicas como privadas, con presencia en el departamento de Córdoba, con las diferentes entidades responsables del pago, es decir, las EPS, a corte 30 de junio de este año”, introdujo Olea.

La deuda, a corte del 31 de marzo de 2025, según el reporte de la circular conjunta 030 de 2013, supera los 1.3 billones de pesos ($1.344.224.091.680) como ya fue mencionado, siendo la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional, la que mayor deuda acumula con $524.420.900.000.

Por lo cual, el secretario de Desarrollo de la Salud de Córdoba indicó que la cartera total se concentra en 230 IPS de todo el departamento,198 privadas y 32 públicas. “Nueva EPS garantizará el flujo de recursos mes a mes a las distintas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para garantizar la prestación de los servicios, a partir del próximo giro que es en el mes de septiembre”.

Los tiempos de pago coinciden con la denuncia realizada por Fenalco acerca de la alerta por cierre técnico de 23 clínicas privadas en Montería, por estos motivos, a lo que se agendó una mesa de seguimiento para la próxima semana.

“Estamos aquí para establecer una ruta de trabajo porque me preocupa la situación de la salud en el departamento, porque sino fluyen los pagos se puede afectar la prestación de los servicios de salud y eso no podemos permitir que pase”, fueron las palabras del gobernador Erasmo Zuleta.

“Lo primero es la voluntad política de la gobernación, que eso para nosotros es muy importante como federación, sentir que estamos acompañados por el Gobierno departamental. Lo segundo, la presencia de la Superintendencia de Salud, una respuesta inmediata del Gobierno que hoy se hizo presente con voluntad política de solucionar el problema. Disposición de las EPS a empezar los pagos, también muy positivo; todas las EPS estuvieron de acuerdo con los compromisos y si se cumplen, tendremos ya la cesación de los impagos y el inicio de los pagos de las EPS. Ahora lo que falta es que se cumplan los plazos”, sumó el director departamental de Fenalco, Luis Martínez García, también presente en el encuentro.

Entre otras conclusiones de la cita está el garantizar a postulación de giro por parte de las EPS (mes a mes) para impactar positivamente el flujo de recursos de las IPS y realizar una mesa de participación de la Política Pública de Salud de las agremiaciones científicas para escuchar el talento humano.

En Santa Marta hubo una protesta en las últimas horas a las afueras del hospital Julio Méndez Barreneche, donde trabajadoras de la empresa Cardiovida exigen el pago de seis meses de salario, lo que en total daría un compromiso pendiente de $5 mil millones.