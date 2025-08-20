Joven quemó a su suegra en el rostro con agua hirviendo en medio de una discusión en Medellín

En un acto de intolerancia una joven de 19 años quemó con agua hirviendo el rostro de su suegra en el barrio El Salado de Medellín. La joven fue detenida en flagrancia por las autoridades de la capital de Antioquia.

En un hecho que ha causado indignación y repudio entre los habitantes de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que una joven de 19 años fue detenida luego de que uniformados llegaran hasta una vivienda en el barrio El Salado luego de ser advertidos de una grave situación de violencia intrafamiliar entre la mujer y su suegra.

El reporte preliminar entregado por las autoridades señala que luego de una pelea, la joven agarró un recipiente que tenía agua hirviendo y se la arrojó a la mujer de 34 años que fue remitida de inmediato a un centro asistencial debido a las graves heridas que tuvo en su rostro.

La pelea, que se desconoce por cuál motivo inició, es materia de investigación por parte de las autoridades que al llegar al sitio del altercado logró la captura de la joven de 19 años por ser la presunta agresora. Por su parte, la víctima sigue bajo valoración médica debido a algunas complicaciones producto de las quemaduras.

Por ahora las autoridades en el Valle de Aburrá se centran en las labores que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos que podrían generar graves afectaciones en la piel de la mujer de 34 años. Asimismo, se esperará si la suegra de la joven pondrá una denuncia debido a las lesiones ocasionadas.

Por último, hay que mencionar que ya la Secretaría de las Mujeres de Medellín está al tanto de la situación y de igual manera se encuentra adelantando las inspecciones pertinentes para poder activar la ruta de atención correspondiente.