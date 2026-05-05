Juzgado de Medellín multó a director de la UNP por incumplir con protección a activista político

Por incumplir un fallo de tutela que ordenaba la protección de una activista político, un juzgado administrativo de la ciudad de Medellín multó a tres funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, entre ellos a su director Augusto Rodríguez.

Se trata de una medida que había sido incumplida en favor de Santiago Alvarán, reconocido por sus posturas críticas frente al Gobierno nacional y que en los últimos meses había denunciado atentados en su contra.

Uno de ellos ocurrió a finales de junio de 2025 en la vía Medellín - Urabá, donde resultó herido, y más recientemente, en noviembre de 2025, aseguró haber sido retenido por hombres armados en San Pedro de Urabá.

Tras haberse declarado el incumplimiento de la tutela que buscaba medidas para proteger la integridad de Alvarán, mismo que fue ratificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ahora el director Rodríguez; Nelson Rolando Russi, director de Evaluación de Riesgo: y Miguel Ángel Quiroga, director de la Dirección de Protección, deberán asumir una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.



Un juzgado administrativo de Medellín multó a tres funcionarios de la UNP, entre ellos el director Augusto Rodríguez, por incumplir una tutela que ordenaba la seguridad del activista político Santiago Alvarán. #VocesySonidos pic.twitter.com/XrTOjfsFgK — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 5, 2026

En la decisión, el despacho judicial también ordenó compulsar copias a la Procuraduría General y la Fiscalía contra los mismos tres funcionarios para que estas entidades indaguen si tras el incumplimiento de la decisión de tutela hay lugar a algún tipo de delito o falta disciplinaria que amerite en primera instancia investigarse.