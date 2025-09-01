La historia de la joven nariñense que viajó a Medellín y habría sido retenida por disidencias

¿Qué pasó con Angie Tobar? La joven de Guachucal, Nariño, viajó hacia Medellín para seguir sus estudios universitarios pero, al parecer, fue retenida por las disidencias. Desde el 27 de agosto no se sabe nada del paradero de la mujer.



Una verdadera pesadilla

Desconcertada está la familia de Angie Pahola Tobar Calpa, de 26 años, quien estaba pasando las vacaciones de mitad de año en Guachucal, Nariño, en donde vive su familia y desde donde el pasado 27 de agosto salió para llegar hasta Medellín, en donde iba comenzar sus prácticas profesionales. Sin embargo, minutos después de iniciar su trayecto, la historia tomó un camino totalmente diferente.

Según relata el hermano de Angie, Richard Tobar, la estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional sede Medellín, estaba viajando en un camión cuando en el trayecto, en la vía entre Popayán y Piendamó, un grupo de hombres armados paró el vehículo y, apuntando con armas de fuego, obligó a la mujer a bajarse y subirse a otro carro que las autoridades no han logrado identificar.

Richard aseguró que su hermana iba con un amigo, que manejaba el camión, y otro hombre que fue quien alertó a las autoridades de los hechos, luego de que la Fuerza Pública lo ayudara a recuperar la libertad, ya que el amigo de Angie también fue retenido por el grupo armado.

“Que en un retén ilegal, pues los pararon y pues él al darse cuenta que uno de los uniformados pues tenía como botas, no era como del ejército, se dio cuenta pues y no quería pues no se quería abrillantar y este señor, pues le apuntó ya con el fusil obligándolo a moverse y en ese momento cuando paran el camión pues por el otro lado de de los copilotos se sube los guerrilleros”, relató.

Lo que dice el único testigo del caso es que aunque los tres fueron obligados a subir a otro vehículo, el Ejército Nacional logró reaccionar ante la presencia de los ilegales y en un intercambio de disparos, 15 minutos después del secuestro, se dio la libertad del hombre, la captura de un hombre y la muerte de otra persona, al parecer, integrante de las disidencias.

El hermano de Angie, que ya llevó el relato ante la Fiscalía General de la Nación, explica que lo que han podido determinar es que el grupo detrás del secuestro sería el Bloque Dagoberto Ramos de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco‘ que tendría fines extorsivos.

“Que son de la de las Farc, que están en nombre de Dagoberto. Me dijeron que pertenecían al grupo de Dagoberto de las Disidencias, no sé. Y que querían dinero, que pedían dinero, que necesitaban dinero para el apoyo. Esto es un secuestro para recaudar dinero y ya. Esta es la versión que tenemos”, agregó.

Aunque después de la desaparición forzada de Angie Tobar y su amigo no se sabe nada de su paradero, ni se han conocido exigencias económicas, las autoridades en el Sur del país avanzan en las investigaciones que permitan establecer quién está detrás del secuestro y con qué fines se llevaron a ambas personas.

Por ahora, la familia de Angie pide la ayuda de las autoridades correspondientes para determinar el paradero de la mujer de 26 años que va a cumplir más de 100 horas desaparecida.