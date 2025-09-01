Publicidad

Caos en movilidad desde Medellín al Eje cafetero por protestas ciudadanas y de transportadores

Con plan tortuga exigen intervenciones inmediatas en puntos críticos y reducción en el costo de peajes.

Bloqueos vía Suroeste.jpg
Bloqueo vía al Suroeste.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 06:30 a. m.

Graves consecuencias para el gremio de transportadores de mercancías y pasajeros han dejado emergencias de los últimos meses sobre la Troncal del Café, que comunica a Medellín con el suroccidente del país, y que ahora motivan una nueva manifestación que afecta inclusive al Valle de Aburrá.

Desde las primeras horas de este lunes, en municipios del sur como Caldas y La Estrella, hay colapso en la movilidad en la Variante de Caldas, por protestas de la comunidad en el sector El Ciclista, punto Las Chachas, donde hubo un derrumbe, por inconformidad en obras que se adelantan en horario nocturno la alcaldía, por lo que no hay tránsito hacía Medellín.

Además inicia un plan tortuga que principalmente camioneros y volqueteros han convocado exigiendo respuestas frente a obras urgentes en los sectores La Sinifaná y La Chuchita, afectados durante la reciente temporada de lluvias.

La manifestación comenzará en el puente Camilo C y llegará hasta el peaje de Amagá, solicitando principalmente la libre circulación por lugares donde se adelantan obras, mejores condiciones de seguridad y reducción en el valor de los peajes, argumentando que las actuales condiciones de los tramos no justifican los precios.

Esta es particularmente una propuesta que en parte ya está en conocimiento del Ministerio de Transporte luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura y mandatarios de la subregión solicitaran evaluar el cobro de una tarifa diferencial para habitantes de la zona cercana al peaje.

Se espera que el Ministerio tome una decisión pronta y que a partir de enero de 2026 se comiencen a ver reflejadas las nuevas tarifas que serán compensadas por la ANI a través de los recursos disponibles de las subcuentas.

De igual manera avanzan las gestiones prediales para ampliar el peaje y evitar largas congestiones, especialmente durante altas temporadas turísticas.

