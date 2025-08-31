Hombre asesinó a un adulto en Medellín y luego intentó acabar con la vida de un testigo

Luego de la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Edwin Ermilson Sánchez García y Miguel Ángel Otálvaro Moreno, señalados como presuntos responsables de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2024 en el barrio Santa Cruz de Medellín. Ese día, Sánchez García, presuntamente armado, se desplazaba como parrillero en una motocicleta conducida por Otálvaro Moreno. Al pasar por una calle del sector, habría disparado en varias ocasiones contra un hombre de 55 años que caminaba por la zona, causándole la muerte en el lugar.

Armas, referencia Foto: Pexels

Sin embargo, el actuar criminal no quedó allí, ya que acto seguido, también habría disparado contra otro transeúnte que presenció la agresión. La víctima sobrevivió tras recibir atención médica en un centro asistencial.

La captura de Sánchez García se produjo en el mismo sector donde se registró el ataque. En el procedimiento, uniformados de la Policía Nacional le incautaron una pistola calibre 9 milímetros con nueve cartuchos, además de cuatro proveedores de diferentes capacidades y calibres.

Por este hallazgo, también fue imputado por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Durante las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron su responsabilidad en los cargos formulados por una fiscal especializada de la Seccional Medellín.