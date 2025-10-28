Laura Gallego tras renunciar a su título de señorita Antioquia: "Soy una reina, pero no me callo"

La ahora exseñorita Antioquia Laura Gallego publicó en su cuenta de Instagram un video en el que reafirma su postura de haber renunciado al título que había conseguido hace poco en el Concurso Nacional de Belleza tras la polémica por un video en el que muchos la catalogaron de incitar la violencia en el país.

Vale recordar que Gallego apareció en un video preguntando: “Si tuvieras una bala, ¿a qué personalidad de la política de izquierda en Colombia se la dispararías?”. En las imágenes también aparece el candidato presidencial Santiago Botero, quien afirma darle la bala a Daniel Quintero y, "al menos", un cachazo al presidente Gustavo Petro.

Por su puesto, esto generó rechazo en el país, incluyendo al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien manifestó que en las declaraciones de Gallego "se esconde la cultura narco".

Daniel Quintero reacciona a renuncia de Laura Gallego a señorita Antioquia X @QuinteroCalle

Video de Laura Gallego

Tras la decisión de renunciar a su título de señorita Antioquia, en la que afirma que se niega "a que una corona se convierta en mordaza", publicó un video en el que reafirma su postura y seguirá hablando de política



"Yo soy una reina, pero una de esas que no se quedan calladas. Una corona nunca debería callar a una mujer. Mi participación corta, pero suficiente en el Concurso Nacional de Belleza, cumplió su objetivo. No solo era demostrar que a la reina se le exige más que al presidente de la República, sino demostrar que nuestro sistema social actual sigue arrastrando a las mujeres a limitarse a solo ser lindas", dijo la también graduada en derecho.

Señaló que seguirá representando a las mujeres antioqueñas y, en ese sentido, manifestó que nunca priorizaría la belleza sobre el conocimiento.

"Cortar la corona significaba quedarme callada por más de un año, estarle diciendo a medios de comunicación que por favor no me hablaran de política, cuando es de lo que amo hablar. Restringir que las mujeres hablemos de política nos retrocede más de 70 años. Y si mi objetivo era representar a las mujeres de Antioquia, lo logré. Porque no solo somos hermosas, somos inteligentes, pensamos, decidimos, tenemos carácter, opinamos de política. Nunca priorizaría la belleza sobre el desarrollo intelectual. Yo soy una reina, pero de esas que no se quedan calladas", concluyó.