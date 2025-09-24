En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Líder social de la Comuna 13 en Medellín denuncia amenazas de muerte: pide protección a la UNP

Líder social de la Comuna 13 en Medellín denuncia amenazas de muerte: pide protección a la UNP

La Alcaldía de Medellín activó la ruta de atención contra la víctima, pero advierten demoras en respuestas por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Las escaleras eléctricas de la Comuna 13 son símbolo de innovación y progreso en Medellín.
Andrés Zapata
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Lejos de su comunidad y los procesos que lidera en el sector Nuevos Conquistadores Cuatro Esquinas en la Comuna 13, se encuentra un reconocido líder social quien teme ahora por su vida tras reiteradas amenazas.

La víctima, quien prefirió reservar su identidad por razones de seguridad, relató a Blu Radio que las intimidaciones provienen de parte de Carlos Alberto Martínez conocido con el alias de ‘La Muerte’, quien ya había sido condenado a 20 meses de prisión tras un preacuerdo por el delito de extorsión tentada.

Tras cumplir su condena el líder declara que se vinieron los mensajes intimidatorios: "Decía que no iba a comer de líder social y que yo también como líder social tenía que pagar extorsión y derivado de todas las situaciones yo no pagué ninguna extorsión. En esas mismas fechas de la denuncia fue capturado en flagrancia y hoy está judicializado", relató.

Las amenazas empezaron a llegar de diferentes maneras, especialmente por medio de mensajes de texto a su celular.

"Me han llegado situaciones que te vamos a asesinar, que vos sos el responsable de la captura de 'La Muerte', que las vas a pagar. Son muchas situaciones", destacó.

Uno de los asuntos que ahora genera mayor preocupación a la víctima es la falta de respuestas por parte de la Unidad Nacional de Protección, entidad que aún no se ha pronunciado tras la solicitud de estudio de medidas desde mayo pasado.

El secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Carlos Arcila, destacó que han acompañado al líder en la ruta de atención sin que hasta ahora se materialicen medidas por parte de las entidades pertinentes.

"Ya con la Alcaldía hemos hecho todo el trámite pertinente, brindándole todas las garantías, pero la Unidad Nacional de Protección no le ha dado respuesta, no le ha brindado la protección, pues sí, es muy grave esta situación", declaró el funcionario.

El líder social espera respuestas oportunas por parte de la UNP ya que asegura que teme también por la seguridad de su familia y la pérdida de procesos comunitarios que adelantaba en el territorio.

