Encuentran dos fetos en menos de 72 horas en Medellín; autoridades investigan

Hay consternación en la capital antioqueña luego de que en menos de 5 días las autoridades hallaran en dos partes diferentes de la cuidad la misma cantidad de fetos, inclusive uno en estado avanzado de gestación.

El más reciente hecho se registró en el Parque de las Luces, centro de Medellín, donde un habitante en condición de calle que estaba reciclando alertó a una patrulla de la policía sobre sobre una bolsa en una caneca de basura que contenía un feto humano.

Tras verificar la información, unidades del CTI llegaron para realizar la inspección técnica determinando que se trataba de un embrión con aproximadamente tres meses de gestación.

Este hecho que causó revuelo se suma al hallazgo reportado el pasado viernes en el barrio La Esperanza en la Comuna 5 Castilla donde en medio de sus labores un reciclador avistó y reportó un feto femenino de aproximadamente ocho meses de gestación dentro de una bolsa de basura y rodeada de escombros.



Estos dos hechos que ya están siendo analizados tanto por parte de expertos forenses como por organismos de seguridad para identificar a los responsables, han generado preocupación en varios sectores sociales de la ciudad quienes han solicitado investigar la procedencia de estos fetos y su relación con posibles prácticas abortivas clandestinas o inseguras.