Liga de Voleibol de Antioquia ordenó reintegró de deportista trans que ganó pleito ante la Corte

Tras la decisión de la Corte Constitucional que ordenó a la Liga de Voleibol de Antioquia modificar su reglamento para no excluir de pleno a deportistas trans, la institución se pronunció asegurando que desde hace varios meses se ordenó el reintegro a competencias de la deportista afectada y llevó a cabo mesas de trabajo para fortalecer medidas de inclusión.

A pocas horas de conocerse la sentencia de la Corte Constitucional en la que se pronunció frente al caso de la deportista antioqueña trans, Emiliana Castrillón, y su inclusión en el campeonato de voleibol organizado por la Liga Antioqueña de esta disciplina, la misma entidad se refirió al respecto.

A través de un comunicado, la Liga Antioqueña de Voleibol reiteró su disposición para cumplir con las disposiciones de la Corte y junto con el Ministerio del Deporte asegurar desde su normas la no dsicriminación.

En la sentencia, el alto tribunal estableció que la Liga no podrá adoptar criterios que impliquen impedimentos absolutos para la participación deportiva por cuestiones de género. En este sentido, desde la Liga de Voleibol, explicaron que previo a la tutela y cuando se conoció la decisión de segunda instancia, ya habían reintegrado a Castrillón a las competencias, pero además se ajustó el reglamento vigente para que la deportista culminara normalmente esta participación.



Emiliana Castrillón Foto: suministrada

“Se conformó una mesa de trabajo interdisciplinaria con la participación de deportistas trans, incluida Emiliana Castrillón, orientada al diálogo, la inclusión y el fortalecimiento del juego limpio en todas nuestras competencias”, expuso como tercera acción la Liga.

Amparando los derechos vulnerados a la dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia y derecho al deporte, la Corte explicó que la Liga de Voleibol no tomó en cuenta que la jugadora trans tenía niveles de testosterona equivalentes a los de sus compañeras, únicamente formó parte de la rama femenina y no existió registro de incidentes o ventajas deportivas atribuibles a su identidad de género.