Prográmese: al menos 6 municipios de Antioquia tendrán fiestas este puente festivo

Al menos seis municipios de Antioquia, desde el Urabá hasta el Suroeste pasando por el Occidente, tendrán durante este fin de semana con puente festivo programación de sus fiestas tradicionales.

La subregión que destaca con su programación de fiestas para el festivo es el Suroeste donde, en el caso de Ciudad Bolívar, se desarrollan las fiestas del arriero un evento con amplia oferta musical.

"Acompáñanos a vivir la versión 79 de esta celebración que resaltan nuestras costumbres tradiciones y cultura arriera, donde disfrutaremos de diferentes géneros musicales, concursos, artistas y festivales", contó su alcalde, León Darío Acevedo

También en esa zona del departamento estará desde este viernes en las Fiestas del Cacao. Su alcalde, Juan Pablo Pérez, amplía detalles de la programación, que tendrá un evento especial este año: "Vamos a tener las calles de nuestro municipio llenas de baile, de cultura, de tradiciones y donde todos los tamesinos nos hemos preparado para recibir a cientos de visitantes, en hotelería, en restaurantes, en servicios. Vamos a tener un hito de nuestras fiestas, que será la realización de la chocolatina más grande hecha en tarima, donde esperamos tener una chocolatina de más de dos metros de construido, pero también vamos a tener laboratorio de cacao, muestras culturales y gastronómicas y artistas como Fernando Burbano", dijo el mandatario.



¿Dónde hay fiestas en Antioquia este puente festivo?

Otros municipios que tendrán celebraciones serán Betulia, Cañasgordas, y Librona. En el caso de este último municipio, la programación incluye, entre otras, presentaciones musicales de artistas como Yelsid, Beto Durango, Miguel Morales, Alejo Urrea, Dinastía Hispana, Francisco Gómez, El Combo de Las Estrellas, Alex Rojas, Las Jefas del Despecho, la doble oficial de Ana Gabriel y, naturalmente, artistas locales.

"Este fin de semana largo los esperamos con los brazos abiertos para disfrutar de nuestras fiestas del frijol liborino, una tradición que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Serán cinco días de alegría, cultura y reencuentro, con una programación para toda la familia: caminatas ecológicas, feria de emprendimiento, el festival gastronómico del frijol, concursos, serenatas y una gran agenda musical", expresó la alcaldesa de esta localidad, Nancy Avendaño.



Arboletes encenderá las fiestas en Urabá

En la subregión del Urabá las fiestas durante el segundo puente festivo de noviembre correrán por cuenta del municipio de Arboletes, a unas 8 horas de Medellín, donde se tendrán celebraciones este viernes y sábado: "(Arbolestes es un) municipio lleno de muchas fortalezas turísticas, los invitamos a que nos acompañen en el festival número 14 de la cumbia que se realizará en el corregimiento de la Candelaria, a 32 kilómetros del casco urbano, para que puedan disfrutar de nuestra cultura, de nuestra tradición. Quedan cordialmente invitados, los esperamos en el paraíso de Urabá", indicó su alcalde, Álvaro González Ávila.