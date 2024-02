Lo de la paz total no es más que un embeleco: gobernador de Antioquia por violencia en Segovia

Continúa la preocupación por la situación de orden público en Segovia, Antioquia , donde cientos de personas siguen confinadas por los enfrentamientos entre Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN. Hay 27 comunidades en riesgo de desplazamiento.

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño denunció que la zona rural de los municipios de Remedios y Segovia cumple dos meses con desabastecimiento de combustible, ACPM y pipetas de gas por las restricciones impuestas por paramilitares.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó la zona y mediante su cuenta de X expresó que, “bandidos que están hoy sentados en la mesa de negociación de la Paz Total, tienen atemorizada a la población civil" y agregó estar en el lugar "para respaldar y acompañar a las comunidades y autoridades locales".

“Estamos aquí en Segovia registrando como lo de la paz total, no es más que un embeleco. He pedido al Ejército Nacional que no puede retirar el comando especial de la zona que le está garantizando la seguridad a la población”, aseveró el mandatario seccional.

El reporte de la corporación indica que la compleja situación se registra desde el 2 de febrero cuando las AGC hicieron presencia en algunas veredas de Segovia e hicieron que la comunidad se confinara.

Sin embargo, el 7 de febrero se evidenció la fuerte presencia del Clan del Golfo a 30 minutos de la vereda Altos de Manila en Segovia, hecho que llevó a que se iniciaran fuertes combates entre Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc.

Precisamente, en dicha vereda se evidenció que ilegales entraron a las viviendas de los campesinos y les robaron enseres, celulares y dinero, y dañaron electrodomésticos.

“Se han visto presencia de grupos armados al margen de la ley en enfrentamiento entre ellos, en donde quieren apoderarse o disputarse la titularidad del territorio. Entre estos grupos hemos venido alertando al Gobierno departamental y al Gobierno Nacional de la vulneración de derechos de estas comunidades”, relató Edwin Castañeda, alcalde de Segovia.

Finalmente, alerta la corporación que la vereda Altos de Manilas y la vereda Lejanías están en riesgo de desplazamiento y confinamiento.