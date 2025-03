Luis Pérez se defiende: niega ser propietario de Aguas Vivas y explica su demanda

El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, respondió a las acusaciones sobre su supuesta participación en Aguas Vivas y explicó su demanda por el predio Las Brisas. Durante una entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Pérez aseguró que vendió su participación en Aguas Vivas hace 11 años y que ya no tiene vínculos con la empresa.

“Tuvimos una participación en Aguas Vivas hace 11 años y lo vendimos. Fui propietario en 2013”, afirmó. También señaló que la controversia fue iniciada por la abogada Gloria Jaramillo, quien, según él, ha hecho fuertes acusaciones en redes sociales. “No tengo ninguna participación en Aguas Vivas, uno qué culpa tiene de haber sido propietario y que ahora esté en dificultades”, agregó.

Sobre la venta de su participación en la empresa, explicó que se realizó porque los otros socios estaban interesados en el negocio y en la tierra. "Nosotros vendemos porque a los otros les gustaba el negocio y la tierra, y nosotros teníamos interés de salir del negocio. No sé quiénes serán los accionistas”, aclaró.

Pérez también explicó su demanda sobre el predio Las Brisas, propiedad de su familia desde 2011. Según el exgobernador, cuando compraron el terreno, este no tenía afectaciones por obra pública, pero en 2014 el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) impuso restricciones.

“Las Brisas no es zona de protección ambiental, nunca lo ha sido. No estuvo afectada, se afectó por el POT de 2014”, afirmó. Aseguró que su demanda no es contra ningún político en particular, sino que busca defender su propiedad.

“Dijeron que iban a hacer un parque ambiental y no lo hicieron, el Valle del Software también le cambiaron la asignación. Hay propietarios afectados por obra pública desde hace 11 años. Espero que hagan justicia, como en el aeropuerto”, agregó.

Relación Luis Pérez-Daniel Quintero

Sobre su relación con el exalcalde Daniel Quintero, Pérez aseguró que no tuvo vínculos cercanos con su administración y que ha estado alejado de la política de Quintero. “Me trataron mal en campañas pasadas. Ni he hablado ni tengo interés en apoyar ningún interés presidencial por ahora”, enfatizó.

Por último, negó haber visitado el despacho de Quintero cuando era alcalde de Medellín: "Nunca fui a la Alcaldía con él como alcalde. A mí me pedían opiniones sobre lo que era el Valle del Software. Qué bueno que lo hubiéramos hecho, hoy sigo pensando que sería muy útil para Medellín”, concluyó Pérez.