Madres comunitarias de El Santuario, Antioquia, denuncian irregulares por parte del ICBF

Madres comunitarias del municipio de El Santuario denuncian presuntos procesos irregulares de parte del ICBF ante el Concejo Municipal. Según la abogada de las mujeres afectadas, las funcionarias de la entidad, presuntamente les estarían negando el derecho a una defensa y a una correcta asesoría, entre otros aspectos.

Con vestimentas negras como símbolo de resistencia, un grupo de madres comunitarias del municipio de El Santuario, Oriente de Antioquia, se presentó ante el Concejo Municipal para denunciar públicamente presuntos casos de procedimientos irregulares y vulneración de derechos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), específicamente del Centro Zonal Oriente Medio.

La denuncia fue hecha por la abogada Verónica Bohórquez, asesora jurídica de la Fundación Aurae, quien aseguró que al parecer, funcionarias del ICBF estarían desconociendo el debido proceso y revictimizando a mujeres en condiciones de vulnerabilidad que acuden a la entidad en busca de ayuda para recuperar a sus hijos.

"El primer acercamiento que tienen en las oficinas del ICBF, las funcionarias omiten el deber de sus funciones de asesorar a las personas, de guiarlas en los procesos que deben adelantar acerca de sus hijos. Una vez dicho eso, lo primero que les dice y coinciden los tres testimonios es que no traigan abogado. Ustedes no necesitan abogado para el proceso de restablecimiento de derechos", indicó la abogada.

Luz Marina García, una de las madres denunciantes, expresó que no fue bien tratada cuando solicitó ayuda del ICBF e incluso, afirma que fue estigmatizada en reiteradas ocasiones.

"El bienestar nos ha tratado de la manera más de todo. A mí me trataron como un perro, como una delincuente. A mí me dijeron que yo no tenía por qué ir allá a llorar, que yo era una mentirosa. Y yo fui como, no, veinte mil veces al bienestar y siempre me sacaban de allá", expresó la madre.

La Fundación Aurae también denunció que, pese a múltiples invitaciones formales, las funcionarias del ICBF, presuntamente, han evitado comparecer ante el Concejo Municipal para explicar los procedimientos que adelantan. Los concejales de El Retiro manifestaron su compromiso de darle seguimiento al caso y propiciar espacios para el esclarecimiento de los hechos denunciados por las madres.

Blu Radio consultó con el ICBF, quienes manifestaron que la denuncia ya se tiene en conocimiento y que están revisando minuciosamente el caso, para no vulnerar ningún derecho y dar próximamente una respuesta oficial sobre esta situación.