Maleta sospechosa generó susto en aeropuerto de Medellín: la devolvieron en un taxi y era de la DEA

Autoridades en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín activaron el protocolo antiexplosivos por una maleta sospechosa que fue llevada por un taxista hasta la terminal aérea. Aunque la Policía descartó la presencia de explosivos, en el equipaje que pertenecía a un miembro de la DEA, en la que se encontró un proveedor de pistola, un rastreador satelital, ropa y un computador portátil

Según el reporte de la Policía, el equipaje había sido reportado más temprano como extraviado por parte de un funcionario de la DEA, de nacionalidad estadounidense, en esa terminal aérea, pero más tarde un hombre se comunicó con el jefe de seguridad para mostrar su voluntad de devolverlo.

Por ello, momentos después se presentó en el aeropuerto local un taxista con la mencionada maleta, el cual manifestó a las autoridades que un ciudadano lo abordó en el sector del Camino Real en el centro de la ciudad y le pagó el servicio de domicilio para hacer entrega del equipaje allí.

Lo que marcó la alerta fue la señal positiva para explosivos que arrojó el canino policial ante la revisión de la mencionada maleta, lo que ocasionó que por prevención se activara el protocolo para verificar si en efecto había algún material explosivo, inspección que finalmente estuvo a cargo del perro ‘Yeika’.

“De inmediato, unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con el acompañamiento del equipo antiexplosivos, realizaron las inspecciones correspondientes en el lugar, descartando por completo la presencia de artefactos explosivos o cualquier situación que representara riesgo para la ciudadanía y para la operación del aeropuerto”, indicó a su turno la Secretaría de Seguridad de Medellín.

Aunque se descartó la presencia de explosivos, información que también confirmó la concesión Airplan, según reza el informe policial en el equipaje se encontró un proveedor de pistola 9 milímetros, un rastreador satelital, ropa y un computador portátil.

Finalmente, la Administración Distrital aclaró que este tipo de procedimientos forman parte de los protocolos de seguridad que se activan de manera inmediata frente a cualquier alerta, esto para “salvaguardar la vida de las personas y garantizar la tranquilidad en el entorno aeroportuario y en toda la ciudad”.