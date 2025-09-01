Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mandatarios piden justicia por crimen de hombre en Rionegro: presunto responsable sigue libre

Mandatarios piden justicia por crimen de hombre en Rionegro: presunto responsable sigue libre

El gobernador de Antioquia y el alcalde de Rionegro piden a la justicia actuar con celeridad.

Jaime Esteban Rendón.jpg
Jaime Esteban Rendón.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 07:19 a. m.

En medio de la consternación que aún embarga al municipio de Rionegro por el crimen de Jaime Esteban Rendón, el funcionario de la Alcaldía de ese municipio, y quien en sus tiempos libres era paseador de perros, autoridades de gobierno piden justicia tras recientes decisiones en el caso.

Y es que a pesar de haber confesado el crimen y entregarse a las autoridades, el señalado agresor, Jesús Darío Aguirre Bustamante, de 62 años de edad, se encuentra en libertad al no haberse producido su captura en flagrancia. La situación produjo la reacción de mandatarios regionales.

Quien lo hizo a través de su cuenta en X fue el gobernador Andrés Julián Rendón quien pidió a la Fiscalía emitir una orden de captura contra Aguirre, quien atacó a tiros a la víctima en un aparente caso de intolerancia luego de que al aparecer uno de los perros que paseaba ingresara accidentalmente a su vivienda.

“La ciudadanía espera de la justicia prontitud en su actuar”, solicitó el gobernador Rendón al ente investigador.

De igual manera, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, se solidarizó con la familia del hombre de 39 años que residía en el barrio San Bartolo del corregimiento de San Antonio de Pereira.

“No podemos permitir que actos de esta gravedad queden en la impunidad. Este no es solo un clamor de su familia, es el clamor de todo un municipio que rechaza de forma enérgica cualquier acto que atente contra la vida y la sana convivencia. “Rionegro exige justicia. No descansaremos hasta verla cumplida”, dijo el alcalde en su cuenta de X.

"Queremos decirle a su familia que estos actos de intolerancia no son permitidos en ninguna parte ni ninguna sociedad. E invitamos a orar y acompañar a su familia. Invitamos a los rionegreros a ser parte de la tolerancia", declaró Rivas.

Este domingo en medio de un conmovedor acto familiares y amigos de Jaime Esteban Rendón le dieron el último adiós en el municipio de Rionegro, al tiempo que avanzan las investigaciones de la Fiscalía para proceder con la captura del señalado victimario.

