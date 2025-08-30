Un paseador de perros fue asesinado por un problema de intolerancia en Rionegro, Antioquia

En las últimas horas, se conoció un hecho de intolerancia que acabó con la vida de Esteban Rendón de 37 años, quien fue asesinado en el barrio San Bartolo de Rionegro por un hombre de 62 años.

Según ha podido trascender, Rendón era paseador de perros y realizando esa actividad ocurrió el crimen.

Aunque las autoridades no han entregado una versión oficial de cómo sucedieron los hechos, la hipótesis que mayor relevancia ha cobrado en el Oriente antioqueño es que ambos hombres habrían tenido discusiones previas, por lo que en medio de una supuesta riña el victimario sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Una vez se reporta el hecho las autoridades llegan al lugar en donde el supuesto asesino se entrega de manera voluntaria. El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, lamentó la muerte de Rincón quien, además, trabajó en la Administración Municipal.

"Lamento profundamente el asesinato de una persona buena, la cual ha prestado el servicio, no solamente al municipio de Rionegro, sino a todos los rionegreros. Esta vez Esteban fue asesinado en un acto de intolerancia sin ningún motivo", aseveró el mandatario.

Por ahora las investigaciones de las autoridades competentes se centran en determinar cómo ocurrieron los hechos, ya que no se descarta aún que el crimen haya sido motivado por problemas con alguno de los perros que, en el momento del suceso, paseaba Rendón.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció en su cuenta de X y lamentó el homicidio del hombre de 37 años, “es muy doloroso. Qué fragilidad y qué niveles de violencia estamos enfrentando”.