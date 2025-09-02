Manifestamos profunda preocupación: Universidad Nacional por desaparición de joven de Nariño

La desaparición de Angie Tobar enciende alarmas en la Universidad Nacional y en el sur del país tras cinco días de no tener noticias de su paradero. La institución, desde su sede en Medellín, pidió a la sociedad civil sumarse al esfuerzo colectivo de su búsqueda.

La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, manifestó por medio de un comunicado su “profunda preocupación” por la desaparición de una de sus estudiantes, Angie Pahola Tobar Calpa, cuyo paradero se desconoce desde el 27 de agosto.

Ante lo sucedido, la institución informó que ha activado mecanismos de acompañamiento integral a través de Bienestar Universitario y diferentes dependencias con el fin de brindar respaldo a la familia y colaborar con las autoridades competentes en las acciones que permitan esclarecer el caso.

Según su familia, la estudiante de 26 años de edad y oriunda de Guachucal, Nariño, salió de su casa rumbo a Medellín para iniciar sus prácticas profesionales en Ingeniería Administrativa, pero en la vía entre Popayán y Piendamó fue retenida por hombres armados que interceptaron el camión en el que viajaba.

De acuerdo con el relato de su hermano, Richard Tobar, Angie iba acompañada de un amigo y otro hombre. Los tres fueron obligados a subir a otro vehículo, aunque un operativo del Ejército permitió la liberación de uno de ellos y dejó como saldo la captura de un presunto integrante de las disidencias y la muerte de otro. Sin embargo, desde ese momento no se sabe nada del paradero de Angie ni de su compañero.

“Que en un retén ilegal, pues los pararon y pues él al darse cuenta que uno de los uniformados pues tenía como botas, no era como del ejército, se dio cuenta pues y no quería pues no se quería abrillantar y este señor, pues le apuntó ya con el fusil obligándolo a moverse y en ese momento cuando paran el camión pues por el otro lado de de los copilotos se sube los guerrilleros”, relató.

Según reveló el familiar, al parecer, Angie está en manos del Bloque Dagoberto Ramos de las disidencias de alias 'Iván Mordisco', que habría ejecutado la retención con fines extorsivos, aunque esto está siendo investigado por las autoridades.

Por lo pronto, la universidad reiteró “su disposición de apoyo a la familia” y pidió a la sociedad civil “sumarse al esfuerzo colectivo de proteger la vida y la integridad de todas las personas”. Mientras tanto, la familia de Angie ruega a las autoridades acelerar las investigaciones para dar con su paradero.