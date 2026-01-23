Más allá de Bad Bunny: planes culturales para disfrutar este fin de semana en Medellín y Antioquia

Más allá de los conciertos de Bad Bunny, Medellín lidera la agenda cultural de la ciudad para el fin de semana en el departamento, que también tendrá un evento importante en el Suroeste

Para los más pequeños, en El Planetario se lanzará el sábado show 'El principito, flotar de regreso a casa', a través del cual voces de La Astronauta y El Principito guían al público con la pregunta ¿qué es tener una casa?

Show de El Principito en El Planetario de Medellín. Foto: El Planetario.

Malory Agudelo, astrónoma del Planetario, explicó que, en el lanzamiento, no se tendrá únicamente la proyección del mencionado show: "Tendremos la oportunidad no solo de ver el show, sino también de conversar con un personaje cósmico llamado Saturnina, con un astrónomo que nos va a hablar sobre la posibilidad de vida en otros planetas y haremos un proyector de mundos imaginarios", adelantó.



¿Dónde habrá programación del Hay festival en Jericó 2026?

En otros municipios, Jericó acogerá, entre hoy y el próximo domingo, la octava edición del Hay Festival, que tendrá cerca de 50 actividades diferentes, en escenarios como el Teatro Santamaría, el Museo de Arte Religioso, el Museo MAJA, la Plaza Principal de Jericó y las veredas de la zona rural Palocabildo y Estrella Nueva.

Cristina Fuente, directora internacional del Hay Festival, adelantó algunos de los espacios que tendrá el evento este año ahí en Jericó: "Tendremos autores increíbles como Jane Teller, esta escritora estupenda, Vanessa, Gustavo Rodríguez, Premio Alfaguara", señaló.



Además, de acuerdo con la organización del evento, "sta nueva edición contará con varias sorpresas y conversaciones que buscarán construir un diálogo enriquecedor con todos los asistentes".

Desde 2019, el festival ha acumulado más de 70 mil asistencias, manteniendo 100 % de ocupación hotelera y la creación de nuevos restaurantes, centros culturales y librerías, lo que evidencia su potencial como destino cultural en Colombia.

Mientras tanto, Medellín también tendrá este fin de semana proyecciones de cine, clubes de lectura y diversos talleres en todo su sistema público de bibliotecas.