Más de 1.000 estudiantes en Medellín no han iniciado clases por amenaza contra docentes y directivos

Más de 1.000 estudiantes de un colegio del centro oriente de Medellín no han iniciado su año escolar por amenazas contra docentes y directivos del plantel. Autoridades anunciaron un mesa de seguridad para abordar la problemática.

Pese al inicio del año escolar de forma habitual para todas las instituciones educativas y colegios en la ciudad de Medellín, el panorama para la Institución Educativa El Pinal ha sido diferente por cuenta de la violencia.

En este plantel público ubicado en la Comuna 8, centro-oriente de Medellín, unos 1.300 estudiantes aún no arrancan sus clases por amenazas reiteradas en los últimos meses contra al menos siete integrantes de la comunidad educativa entre los que hay docentes, directivos y otros profesionales.

Las amenazas de personas que dicen ser padres de familia se han registrado al parecer porque estudiantes reprueban el año o tienen algún tipo de diferencia con las víctimas. Intimidaciones han llegado a través de mensajes de texto, cartas e incluso acompañadas por casquillos de bala.



Ante esta problemática, Jorge Iván Ríos, subsecretario de Prestación del Servicio Educativo de la Alcaldía de Medellín, indicó que avanzan en la creación de una mesa para obtener mayores detalles sobre los hechos que están derivando en las amenazas y adoptar estrategias de seguridad para los afectados.

Las autoridades educativas también exigieron mayo respeto y reconocimiento por la labor docente, una actividad que viene registrando riesgos para su ejercicio no solo en Medellín, sino en otras partes de Antioquia.

Según datos de la Secretaría de Educación de Antioquia, a noviembre del año anterior 15 educadores tenían riesgos por amenazas en diferentes contextos, mientras que el sindicato Adida para la misma fecha, reportaba al menos 37 reubicaciones de profesores en todo el departamento por motivos de seguridad.