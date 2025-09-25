Más de 15 barrios del noroccidente de Medellín y Bello están sin agua por daño en tubería

Una situación imprevista durante labores de mantenimiento en la infraestructura del circuito Picacho desde el pasado 22 de septiembre ha generado dificultades para la prestación del servicio de agua en el noroccidente de Medellín.

Una fuga en la red primaria entre los barrios Florencia, de Medellín, y Barrio Nuevo, de Bello extendieron los trabajos e hicieron necesaria la interrupción del servicio en tres circuitos más: París, Doce de Octubre y Pedregal, afectando así a cerca de 40.000 personas.

Si bien aún no se tiene un análisis de las causas que generaron el daño, EPM aseguró que continúan sin descanso las labores de reparación del daño que hasta el más reciente reporte iba en un 70%, para luego iniciar con el restablecimiento gradual del servicio.

Carlos Augusto Agudelo Mejía, jefe área Mantenimiento Matriz Acueducto de EPM, explicó las acciones que se han adelantado para lograr solucionar el inconveniente preservando la seguridad de los trabajadores, la infraestructura y los usuarios.



"Fue necesario primero hacer una limpieza de todos los arbustos y toda la grama existente para poder hacer el despeje de la tubería, fue necesario la demolición de tres bloques, grandes bloques de concreto, lo cual pues conllevó hacer un trabajo y adicionalmente hacer unas excavaciones, las excavaciones importantes para poder despegar la tubería", declaró el funcionario.

EPM anunció que para la atención de la comunidad afectada en las últimas horas se distribuyeron 252.000 litros de agua a través de siete carrotanques y un camión.

Los principales barrios afectados en Medellín han sido: Doce de Octubre 1 y 2, Santander, Pedregal, San Martín de Porres, La Esperanza, Kennedy, El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Alfonso López, Tejelo, Florencia, Francisco Antonio Zea, Boyacá y Las Brisas. Por su parte, en el municipio de Bello hay barrios como París, Maruchenga, Barrio Nuevo, La Cabañita, Villa de Occidente, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida y Montañita Abajo.