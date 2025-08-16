Publicidad

Antioquia  / Más de 40.000 láminas de zinc para viviendas requieren en Condoto, Chocó, tras fuertes lluvias

Más de 40.000 láminas de zinc para viviendas requieren en Condoto, Chocó, tras fuertes lluvias

Las comunidades y autoridades locales piden presencia urgente del Gobierno nacional para atender a unos 6.500 damnificados.

Lluvias Condoto.jpg
Lluvias en Condoto, Chocó.
Suministrada
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: agosto 16, 2025 07:27 a. m.

El municipio de Condoto, en el departamento del Chocó, persiste en alerta por las graves emergencias luego de fuertes lluvias acompañadas de vientos que ya han dejado sin techo a unas 2.100 viviendas.

Los fuertes vientos también ocasionaron la caída de árboles y afectaciones en las redes eléctricas, lo que mantiene al 30% del municipio sin energía. Varios barrios permanecen a oscuras y las familias han tenido que refugiarse en casas de vecinos y albergues improvisados.

El alcalde de Condoto, Gustavo Hincapié, aseguró que se requiere con urgencia techar nuevamente las viviendas para evitar situaciones más graves ante la persistencia de las precipitaciones en los últimos días.

"Hemos hecho los esfuerzos necesarios en aras de mitigar, pero la capacidad de respuesta de nosotros se agotó. Hoy, la demanda es de más de 40.000 láminas de zinc. La Administración Municipal es un municipio de sexta categoría, con un presupuesto ya avanzado en el mes de agosto", aseguró.

El mandatario pidió soluciones claras al Gobierno Nacional ante la magnitud de los daños, que supera la capacidad de respuesta del municipio.

"Hemos tenido comunicación, sí, pero esa comunicación nosotros necesitamos que se traslade con ayudas efectivas. No queremos solidaridad a través de redes sociales, sino que vengan al territorio. La única entidad que vino al territorio y trajo 220 ayudas que tenía disponible en Quibdó fue la Unidad para las Víctimas. De resto, no ha venido nadie al territorio", detalló el mandatario.

En este municipio chocoano, tres mil niños también se han quedado sin clases por las graves consecuencias que la emergencia ha generado en la infraestructura de escuelas y colegios. En una situación similar se encuentra el hospital local, de primera categoría, que, inclusive, atiende a tres localidades aledañas.

