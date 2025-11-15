Más de 700 mil vehículos se movilizarán por Antioquia este puente: hay 20 frentes de maquinaria

El puente festivo por el Día de la Independencia de Cartagena hará que miles de antioqueños salgan de sus casas y, por ello, todas las autoridades están listas para que las vías de Antioquia estén en las mejores condiciones posibles para que más de 700.000 vehículos viajen por los ejes principales del departamento.

La Gobernación de Antioquia indicó que todos los corredores viales con mayor afluencia están habilitados, pero que, de igual manera, se mantienen activos los frentes por emergencias en sectores como Bolombolo - Venecia, Puente Iglesias - Marsella - Fredonia, Betulia - Urrao, Granada - San Carlos o Angostura - Yarumal, en donde se mantienen las labores.

El secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón, destacó que domingo y lunes habrá restricción para vehículos pesados en Puente Iglesias y también en la autopista Pacífico 1. Además, mencionó los reversibles que habrá durante el puente festivo.

"Vamos a todas las subregiones, además de eso, tenemos restricción a los vehículos de carga pesada el sábado y el lunes, para que podamos con tranquilidad pasar por las vías del departamento. Así que los invitamos a las fiestas, a disfrutar de nuestra hermosa geografía, de los paisajes que tiene el departamento de Antioquia y de su gente, que es lo mejor que tenemos", indicó Gallón.



Por su parte, la Gobernación también confirmó que hay algunos puntos críticos que serán vigilados minuciosamente para evitar tragedias y están en La Miserenga - Alto del Chuscal, Santo Domingo Savio - Piedras Blancas, San Luis - El Chocó o Arboletes - El Tambito.

Finalmente, mencionar que habrá fiestas durante el puente festivo en municipios como Betulia, Cañasgordas, Liborina, Arboletes, Ciudad Bolívar y Támesis, lugares en donde se espera gran aglomeración de personas durante este fin de semana.