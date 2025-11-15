En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 700 mil vehículos se movilizarán por Antioquia este puente: hay 20 frentes de maquinaria

Más de 700 mil vehículos se movilizarán por Antioquia este puente: hay 20 frentes de maquinaria

La Gobernación confirmó que los corredores más importantes estarán habilitados y habrá más de 20 frentes de maquinaria amarilla activos para atender posibles emergencias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad